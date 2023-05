Ako dôchodca zažijete šok. Aká bude penzia, ak máte 25 či 45 rokov? (prepočty)

Predvolenú investičnú stratégiu možno odmietnuť zaslaním návratky do DDS do konca mája.

Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) začnú od júla presúvať úspory 718-tisíc sporiteľov v druhom pilieri z dlhopisových do indexových fondov. Celkovo ide o 3,7 miliardy eur, čo je približne 30 percent objemu druhého piliera.

Presun úspor je súčasťou zavedenia takzvanej predvolenej investičnej stratégie, ktorú štát vlaňajšou dôchodkovou reformou po dohode s odborníkmi uznal ako odporúčaný spôsob pre sporenie na penziu.

Zmena v sporení v druhom pilieri má aspoň čiastočne zmierniť škody, ktoré napáchal automatický presun dôchodkových úspor z negarantovaných (akciových) fondov do garantovaných (dlhopisových) fondov v roku 2013 za vlády Roberta Fica (Smer).

Presunu vtedy mohol sporiteľ zabrániť len tým, že DSS informoval, že chce ostať v akciovom alebo v indexovom fonde. Približne polovica sporiteľov to však neurobila, a tak prišla o celú nasledujúcu dekádu solídnych výnosov.

Situácia sa teraz, čo sa týka reakcie sporiteľov, tak trocha opakuje. Hoci v tomto prípade je to pre nich, paradoxne, dobrá správa. Prepočty analytikov z projektu Oranžová obálka ukazujú, že predvolená investičná stratégia môže byť vhodným spôsobom, ako zhodnotiť dôchodkové úspory.

Podstatne menej, ako očakávali

Presun do indexových fondov sa začne v júli a bude sa robiť postupne do konca roku 2027. „V porovnaní so sporením výlučne v dlhopisových (garantovaných) dôchodkových fondoch toto opatrenie zvýši nasporenú sumu sporiteľov v druhom pilieri po štyridsiatich rokoch približne o 50 percent,“ tvrdí ministerstvo práce.

Podľa predvolenej investičnej stratégie bude mať sporiteľ do päťdesiateho roku veku všetky úspory v indexovom fonde, a potom sa opäť postupne presunú do dlhopisového. Presnejšie, zastúpenie indexového fondu v jeho majetku sa bude znižovať o štyri percentá ročne v prospech dlhopisov.

S predvolenou investičnou stratégiou nemusí sporiteľ súhlasiť. Aby mu však nebola automaticky zavedená, musí do konca mája poslať návratku s oznámením do svojej DSS. Dá sa to spraviť klasickou papierovou poštu alebo online cez účet na webovom portáli DSS.