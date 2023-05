Ružová nie je len pre ženy. Vo víne chutí aj mužom

Rosé nie je zmes červeného a bieleho vína.

Ružové víno zvyklo byť v minulosti medzi slovenskými vinármi z núdze cnosťou. Keď bol horší rok a červené odrody nemali dostatočné množstvo cukru, namiesto červeného vyrobili víno ružové.

„V súčasnosti je to individuálne a závisí to od vinára. Niektorí robia rosé iba vtedy, keď je horší rok, prípadne ho berú ako doplnenie portfólia vín. My patríme k tým, ktorí ružové chcú robiť, lebo oň ľudia majú záujem,“ priblížila Darina Papillon z Víno od Francúza.

Malé vinárstvo z dedinky Devičie na strednom Slovensku vyrába naturálne víno zo slovenského bio hrozna pod taktovkou vinára a someliéra Davida Papillona.

„V našom víne prebieha fermentácia spontánne, je nefiltrované, nečírené, bez pridania čohokoľvek. Pri výrobe využívame aj betónové vajíčko, víno môže dozrievať aj v sudoch. Víno napriek tomu, že nemá konzervačné látky, vydrží dlho a má dobrú stabilitu“ opísal rodený Francúz.

Oberá sa skôr

Keď sa vo vinárstve rozhodnú, že idú vyrábať ružové, oberajú hrozno trochu skôr.

„Aby bol nižší cukor aj alkohol, viac kyseliniek. Aby bolo víno svieže,“ vysvetľuje vinár z Francúzska.

Rosé sa pije často v lete, vonku na terase a svedčí mu, ak je menej alkoholické.

Ružové vo Víno od Francúza, tak ako v jeho rodisku, vyrábajú suché. „Hoci na Slovensku bol trend, že ľudia chceli piť skôr sladké alebo polosladké. Vidíme však, že sa to láme a prechádzajú aj pri ružovom na suché vína,“ dodala Darina Papillon.

Vo Francúzsku môžete podľa nej ešte pred obedom stretnúť v kaviarňach plno dôchodcov s pohármi suchého ružového.

„Na začiatku to možno bolo víno pre ženy. Teraz ho pijú aj muži. Je to normálne seriózne víno,“ konštatuje Darina Papillon.

Ako vzniká rosé

Okrem tichého ružového ponúka Víno od Francúza aj ružové Bublinky. Na rozdiel od šampanského sa víno fľašuje už počas spontánnej prvej fermentácie, ktorá je tak „zachytená“ vo fľaši.