Tisícky bytov na ceste. Ktorý developer ich postaví najviac? (rebríček)

Developeri majú v zásobe veľké projekty.

Ako budú vyzerať najbližšie mesiace a roky na realitnom trhu? Táto otázka má mnoho premenných a otáznikov. Developeri sa však musia chystať na ďalšie obdobie a pripravujú projekty, ktoré ich potiahnu.

Kto má v pláne najviac rezidenčných projektov, teda mieni postaviť najviac bytov? Odpoveď na túto otázku dáva rebríček developerov, ktorý zostavil The Slovak Spectator v rámci publikácie Najväčší v biznise (Largest in Business).

Vychádzal pritom z údajov, ktoré mu poskytli developeri. Základom boli údaje za projekty, ktoré boli podané úradom v procese posudzovania vplyvu na životné prostredie k 31. decembru 2022.

Počty bytov aj termíny začiatku výstavby projektov sú, samozrejme, len predbežné. Veľká časť z nich stále nemá potrebné povolenia a ich realizácia môže byť ovplyvnená aj dianím na realitnom trhu.

10. YIT Slovakia

Počet plánovaných bytov: 457

Vizualizácia projektu Zwirn. (zdroj: YIT Slovakia)

YIT Slovakia patrí medzi najaktívnejších developerov na Slovensku. V súčasnosti je známy najmä vďaka projektom ako Zwirn a Nuppu (oba v Bratislave), ku ktorým o pár mesiacov môže pribudnúť Mlynárka.

Komplex neďaleko Prístavného mosta by mal v prvej fáze priniesť na bratislavský trh 457 bytových jednotiek.

Developer sa pozerá aj po ďalších pozemkoch a projektoch. Tie sa však do nášho rebríčka ešte nezarátali.

9. The Galata Group

Počet plánovaných bytov: 490

Vizualizácia projektu Ister Tower. (zdroj: DRFG Real Estate)

Do desiatky developerov, ktorí majú naplánovanú najväčšou porciu bytov, sa dostala aj The Galata Group. Stačil jej na to jeden projekt, a to Ister Tower.

Vežiak bol pôvodne predstavený pred realitnou krízou v roku 2008. Začiatkom tohto roka developer oznámil dôležitú zmenu, dohodol sa na spolupráci s českou spoločnosťou DRFG.

Ister Tower by mal vyrásť v novom bratislavskom downtowne a na trh by mal priniesť 490 bytových jednotiek. Projekt podľa developera ponúkne „relatívne dostupné bývanie aj pre vyššiu strednú triedu priamo v centre mesta“.

8. Grafobal Group