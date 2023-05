Zvýšenie sadzieb zo strany ECB podľa analytika ešte viac predraží hypotéky

Celkovo by základná sadzba v tomto roku mala stúpnuť o jeden percentuálny bod.

BRATISLAVA. Európska centrálna banka (ECB) opäť zvýšila úrokové sadzby a očakáva sa, že príde ešte ďalšie zvyšovanie. Celkovo by základná sadzba v tomto roku mala podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika stúpnuť o jeden percentuálny bod.

To v praxi podľa neho znamená, že úrokové sadzby hypoték budú do konca roka ďalej rásť a pri nových úveroch by sa koncom roka mali dostať na úroveň piatich percent. Staršie hypotéky sa budú podľa analytika refinancovať sadzbami v rozmedzí 4 až 4,5 percent.

„Kto si potrebuje kúpiť nové bývanie alebo mu končí fixácia úroku v najbližšom roku, mal by si dať čím skôr schváliť nový úver so súčasnými sadzbami,“ konštatuje Búlik. Banky podľa neho v súčasnosti umožňujú hľadať si so schváleným úverom nehnuteľnosť 12 mesiacov a uzavrieť novú úverovú zmluvu pri refixácii s predstihom až 18 mesiacov. Týmto krokom si ľudia zaistia dnešné sadzby.

V marci priemerná sadzba nových úverov na bývanie dosiahla 3,65 percent. Keďže prenos navýšenia centrálnych sadzieb do úročenia hypoték a podnikateľských úverov sa deje podľa analytika s istým oneskorením, aktuálne úroky ešte nezohľadňujú marcové sprísnenie menovej politiky ECB.

„Pokiaľ sa dramaticky nezlepší jadrová inflácia, ktorá meria pohyb cien po očistení od sezónnych vplyvov, ECB v tomto roku zdvihne základnú sadzbu o 1 percentuálny bod. Znamená to, že úročenie hypoték bude ďalej rásť aj počas ďalších mesiacov,“ varuje Búlik.

Postupným zvyšovaním depozitnej sadzby ECB a rastom ceny peňazí na medzibankovom trhu sa banky začínajú viac zaujímať o vklady. „Pre banky rozhodne dáva zmysel, aby začali vklady opäť vo väčšej miere využívať ako zdroj pre poskytovanie spotrebiteľských úverov aj hypoték. Fakt, že objem vkladov v bankách posledné mesiace klesá, je ďalším dôvodom, prečo banky postupne pristupujú k zvyšovaniu sadzieb v snahe prilákať nové vklady. Úrokové sadzby z vkladov by mali ísť plošne jednoznačne nahor,“ hovorí Búlik.

Časť bánk už dnes ponúka úrokové sadzby s ročným úročením dve percentá a ďalšie budú pravdepodobne podľa analytika nasledovať.

Avšak ani zvýšenie sadzieb termínovaných vkladov nie je pre ľudí s úsporami podľa Búlika zaujímavá správa. Vklady v bankách budú aj pri zvýšených úrokoch pre vysokú infláciu strácať na hodnote. „Jedinou reálnou alternatívou, ako ochrániť hodnotu úspor, stále zostáva pravidelné investovanie,“ dodal Búlik.