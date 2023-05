Rozdiel v HDP medzi hlavným mestom a zvyškom Slovenska je trojnásobný.

Slovenské regióny sa za posledných 30 rokov výrazne neposunuli. Ekonomickou výkonnosťou sa ku Bratislave buď nepriblížili, alebo sa dokonca ešte viac prepadli.

Podľa OECD patrí Slovensko medzi prvú desiatku krajín s najvyššími regionálnymi rozdielmi.

Vo videu od Ekonómie ľudskou rečou sa pozrieme na to, prečo slovenské regióny dlhodobo zaostávajú a ako by to bolo možné zmeniť.