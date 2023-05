Slovenskí europoslanci sú za predĺženie voľného obchodu s ukrajinským obilím

Hajšel zo Smeru upozornil, že keď EÚ pomáha Ukrajine získavať odbyt jej agroproduktov, nemôže tým ohrozovať vlastných poľnohospodárov.

BRUSEL. Poslanci Európskeho parlamentu v utorok v Štrasburgu odsúhlasili pozastavenie dovozných ciel EÚ na ukrajinský vývoz poľnohospodárskych výrobkov o ďalší rok.

K opatreniam, ktoré majú podporiť hospodárstvo Ukrajiny, sa vyjadrili viacerí slovenskí europoslanci z rôznych politických skupín.

Hajšel je za ochranu vlastných poľnohospodárov

Poslanec Robert Hajšel (Smer) upozornil, že keď EÚ pomáha Ukrajine získavať odbyt jej agroproduktov, nemôže tým ohrozovať pozície vlastných poľnohospodárov.

"Preto je nevyhnutné, aby popri ďalšom predlžovaní bezcolného dovozu sme chránili aj našich farmárov, ktorí cenám ukrajinského obilia nedokážu konkurovať," uviedol.

Za oveľa vhodnejšie riešenie považuje reexport ukrajinského obilia do tretích krajín, ktoré ho nemajú dostatok. Dodal, že schválenie stomiliónovej podpory pre poľnohospodárov z piatich krajín, z čoho vyše päť miliónov má dostať Slovensko, je minimum, čo môže Európa urobiť.

"Zároveň musíme urobiť všetko pre to, aby sme chránili našich spotrebiteľov pred výrobkami nespĺňajúcimi naše normy, pokiaľ ide o prítomnosť pesticídov," odkázal.

Výhody predĺženia voľného obchodu

Eugen Jurzyca (SaS) sa vyslovil za predĺženie voľného obchodu s Ukrajinou, lebo je to výhodné pre Ukrajinu, EÚ aj Slovensko.

"To, čo u nás získajú spotrebitelia vo forme nižších cien, napríklad potravín, je viac než to, čo stratia niektorí naši producenti v dôsledku zahraničnej konkurencie. Z tohto rozdielu potom spoločnosť poskytuje dočasné kompenzácie tým, ktorí na liberalizácii strácajú," vysvetlil.

Peter Pollák (OĽANO) predĺženie zrušenia dovozných ciel EÚ na ukrajinské agrovýrobky určené pre tretie krajiny považuje za nevyhnutné. "Je to spôsob pomoci, nielen vojnou ťažko skúšanej Ukrajine, ale aj krajinám, pre ktoré sú tieto výrobky určené," uviedol.

EÚ je povinná pomáhať Ukrajine

Ivan Štefanec (KDH) upozornil, že EÚ je povinná pomáhať Ukrajine všetkými dostupnými prostriedkami, aby sa jej vojnu aj za našu slobodu a hodnoty demokracie podarilo vyhrať.

"Platí to vrátane dočasnej liberalizácie obchodu. Ďalej je už na nás, aby sme tento proces dokázali nastaviť spôsobom či s využitím kompenzácií, ktoré zabránia poškodeniu našich domácich výrobcov či poľnohospodárov," opísal situáciu.

Vladimír Bilčík (Demokrati) skonštatoval, že Slovensko jednoznačne stojí pri Ukrajine a podporuje ju v jej boji proti agresii zo strany Ruska.

Dodal, že obavy poľnohospodárov z krajín susediacich s Ukrajinou vrátane Slovenska z liberalizácie obchodu a zrušenia ciel na lacnejšie ukrajinské agroprodukty sú oprávnené.

"Inflácia spojená s nárastom cien energií farmárom znížila príjmy a dovoz plodín vypestovaných na Ukrajine do týchto členských krajín by mohol stlačiť ceny ich produktov výrazne dolu. Podporujem opatrenia, ktoré povedú k tomu, aby sa ukrajinské poľnohospodárske výrobky skutočne vyvážali do tretích krajín alebo členských štátov, ktoré ich potrebujú," povedal.

Súčasť prípravy na vstup Ukrajiny do EÚ

Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) naznačil, že jednou z jednoduchých možností, ako možno pomôcť sebe a Ukrajine súčasne, je obchod.

"Ako pri každej dohode o voľnom obchode však musíme zabezpečiť rovnakú kvalitu pre našich spotrebiteľov a férovosť pre našich podnikateľov. Smerovanie Ukrajiny bližšie k EÚ nás s jej trhom ešte viac prepojí. Preto túto dohodu vnímam aj ako súčasť prípravy na vstup do EÚ," vysvetlil.