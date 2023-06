Ako určite zarobiť na investovaní? Je to nuda, no nemôžete prehrať (rozhovor)

Druhým Warrenom Buffettom nebudete, hovorí autor podcastu Rozbité prasátko Jakub Dvořák.

Jakub Dvořák je vyznávačom takzvaného pasívneho investovania. Jeho podstatou je jednoduchá stratégia: nepokúšate sa vyberať konkrétne akcie, ani vystihnúť najlepší čas na investovanie, namiesto toho so železnou pravidelnosťou vkladáte peniaze do ETF fondu, ktorý len kopíruje vývoj akciového trhu.

Prvý pasívny fond založil v roku 1975 Jack Bogle, zakladateľ americkej investičnej spoločnosti Vanguard. Kopíroval ním akciový index S&P 500, čím znížil náklady na obchodovanie na minimum a súčasne eliminoval chyby vyplývajúce z ľudského faktora.

Pasívnym investovaním síce nedosiahnete nadpriemerné výnosy, čiže „neporazíte trh“, z dlhodobého hľadiska však prakticky nemôžete prehrať.

„Jednu nevýhodu to má, je to poriadna nuda,“ vysvetľuje v rozhovore pre INDEX Jakub DVOŘÁK, ktorý stojí za populárnym blogom a podcastom Rozbité prasátko. O pasívnom investovaní pred pár mesiacmi vydal knihu.

Ako ste sa dostali k financiám a investovaniu?

Investovaniu sa v rámci projektu Rozbité prasátko venujem asi päť rokov. Dovtedy som sa o financie veľmi nezaujímal, ale potom sa v mojom živote zišlo viacero faktorov, ktoré ma k tejto téme postrčili.

Po vysokej škole som sa presťahoval do Nemecka. Zrazu som v zamestnaní v korporáte zarábal niekoľkonásobne viac než predtým na brigádach, a tak som začal premýšľať, čo s peniazmi urobiť.

Narazil som na podcast Listen Money Matters, ktorý už, žiaľ, nefunguje. Jeho autori radili, ako sporiť a investovať, a to takým štýlom, že ma táto téma pohltila. Investovanie nie je len o potenciálnych výnosoch, ale týka sa aj kariérneho rozvoja a dilemy, či sa zadlžovať.

Pasívne investovanie vo vašom prípade znamená nakupovanie ETF fondov. Čím ste začínali?

Ako píše otec pasívneho investovania John Bogle v knihe The Little Book of Common Sense Investing, ak máte dostatočne dlhý investičný horizont a nechcete nad svojimi investíciami premýšľať, pretože na to nemáte čas, energiu alebo vás to nezaujíma, mali by ste nakupovať v pravidelných dávkach ETF fond.

Je historicky dokázané, že finančné trhy z dlhodobého hľadiska rastú, hoci súčasťou vývoja sú aj ich výkyvy.

Takže ešte v Nemecku som si založil účet u roboadvisora, ktorý mi spravoval portfólio. Každý mesiac som mu posielal istú sumu peňazí. Bol to ekvivalent českej platformy Portu alebo slovenského Finaxu.

Keď som sa vrátil do Prahy, peniaze som odtiaľ vybral a presunul na nový účet u brokera, kde si už investície spravujem sám.

Poplatky sú guľa na nohe

Ako ste si nastavili investičný proces?