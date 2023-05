Tréger vyvrátil tvrdenie, že mestá a obce dostávajú viac peňazí

Boli uskutočnené len také kompenzačné mechanizmy, ktoré pomáhajú obciam na prvý pohľad.

BRATISLAVA. To, že mestá a obce dostávajú viac peňazí je klamstvo, uviedol predseda Združenia obcí a miest Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger, ktorý sa vyjadril k súčasnému stavu kompenzácií po legislatívnych zmenách súvisiacich s výpadkom dane z príjmu fyzických osôb.

Ako doplnil, navrhovali rôzne kompenzačné mechanizmy, no boli uskutočnené len také, ktoré na prvý pohľad pomáhajú obciam.

Kompenzácie zhltnú inflácia a vyššie platy

Tréger povedal, že sa hovorilo o tom, že dostanú z dane z príjmu fyzických osôb viacej peňazí, čo nepoprel. Na druhej strane však podotkol, že 15 percent z toho je inflácia, ktorá im tieto príjmy vezme.

„Okrem toho, že sme mali výpadky, sme museli zo strany štátu zvyšovať mzdy od 1. januára o sedem percent pre prevádzkových a 10 percent pre pedagogických pracovníkov. Od 1. júla budeme musieť pre prevádzkových zvyšovať mzdu o 10 percent a o 12 percent pre pedagogických zamestnancov. Okrem toho v rámci technických služieb obecných a mestských polícii budeme musieť dávať väčšie prostriedky pre zamestnancov napríklad cez sviatky alebo za prácu v noci," vysvetlil Tréger.

„Žiadne kompenzačné opatrenia nám nevyrovnali schodok, ktorý je 750 miliónov eur. Jediné, čo nám prišlo, bola daň z príjmu právnických osôb, ktorá bola ale predplatená dopredu," doplnil predseda ZMOS.

Samosprávam neprišlo vyše 50 miliónov eur

V rámci kompenzačného mechanizmu, ktorý bol dohodnutý a bolo rozpočtovaných na mestá a obce 200 miliónov eur v rámci rozpočtu, tak ku koncu polroka malo byť prerozdelených 54 miliónov eur, ktoré prerozdelené neboli a neprišli ani na samosprávy, pripomenul Tréger.

Podpredseda ZMOS Jozef Božík dodal, že je potrebné dotiahnuť do konca to, aby daných 54 miliónov eur išlo reálne do územia, na čo čakajú samosprávy, teda obce aj mestá. S vládou Eduarda Hegera to už však nebude možné, preto ZMOS očakáva, že rokovania budú pokračovať s budúcim premiérom.

Ako ďalší veľký problém Tréger identifikoval centrálne zásobovanie teplom.

„To sú všetky kotolne, ktoré spolu s alternatívnymi palivami do kompenzačnej schémy ani vláda, ani ministerstvo hospodárstva nezahrnulo. Je to preto, že na tento zdroj tepla sú napájané verejné budovy a už máme hlásené z terénu, že prevádzkový náklad napríklad materskej školy počas celého roku, ktorý bol rozpočtovaný, sa vyčerpal za prvé štyri mesiace," doplnil Tréger s tým, že nová úradnícka vláda sa k tomu bude musieť vrátiť.

Na záver upozornil, že 70 percent všetkých potrieb občanov zabezpečuje samospráva a hrozí, že situácia s financiami sa bude ešte zhoršovať.