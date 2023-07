Z vrtule má obec tisícku ročne, ľuďom na kopci prekáža

Veterná elektráreň nad Vrbovcami bol pokus, ďalšie turbíny už obyvatelia a chalupári nechceli.

Keď prichádzate do obce Vrbovce na myjavských kopaniciach, môžete si na kopci všimnúť jasnú dominantu. Povyše dediny už takmer dvadsať rokov stojí veterná turbína na výrobu elektriny, vzdušnou čiarou je od nej vzdialená niečo cez dva kilometre.

Starosta Vrboviec Dušan Eliáš býva v centre Vrboviec. Hovorí, že svišťavý zvuk, ktorý vrtuľa na 80-metrovom pilieri vydáva, počuje, len keď od nej fúka vietor.

„Nie je to niečo, čo by ma výrazne ovplyvnilo, ale počuť to je,“ hovorí s tým, že ak vietor fúka celý deň, niekomu to môže prekážať. Odporcovia a zástancovia veternej elektrárne v dedine sa podľa neho delia na polovicu.

Medzi ľuďmi stále panuje veľa predsudkov o ich škodlivosti na zvieratá či vplyve na okolitú krajinu. Taktiež nemusia vedieť, či im a ich obci vrtule niečo prinášajú, okrem vizuálneho smogu.

Keďže investori ohlasujú nové projekty veterných elektrární, tieto otázniky sa budú objavovať čoraz častejšie. Ako sa s nimi vyrovnali tam, kde s nimi žijú už dve desaťročia?

V článku sa dozviete: Prečo je pri Vrbovciach len jedna veterná turbína?

Aký postoj majú obyvatelia dediny na kopaniciach k vrtuliam na kopcoch?

Ako si na štvoricu vrtúľ zvykli obyvatelia Rozbehov v podhorí Malých Karpát?

Čo si nemecká dedina dokázala zaplatiť z „odškodného“ od prevádzkovateľov vrtúľ?

Kopce majú ostať holé

Vrtuľa na Ostrom vrchu pri Vrbovciach bol pilotný projekt firmy Green Energy Slovakia, ktorá si chcela vyskúšať, ako bude fungovať. Má výkon len pol megawattu (MW) a aj so zázemím zaberá plochu niekoľko stoviek štvorcových metrov.

Investor k nej neskôr plánoval pridať ďalších šesť turbín na susednom Vesnom vrchu. Mali byť vyššie a výkonnejšie. Projekt v roku 2008 prešiel posudzovaním vplyvu na životné prostredie (EIA), jeho realizáciu si však firma rozmyslela po tom, čo štát výrazne znížil výhodné výkupné ceny elektriny z vetra.

Navyše, už len vízia ďalších vrtúľ vyvolala v dedine vášne o ich prínose a negatívach. Vzniklo dokonca občianske združenie Krajina bez vrtúľ. Mimochodom, aktívnejší boli skôr chalupári z Bratislavy než miestni obyvatelia. Argumentovali hlukom, negatívnym vplyvom na zver, vtáky a včely, ale aj na zdravie ľudí.