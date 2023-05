Stiebel Eltron v Poprade rozširuje výrobu, prácu si nájde stovka ľudí

Vedenie spoločnosti otvorilo novú výrobnú halu.

POPRAD. Spoločnosť Stiebel Eltron v Poprade rozširuje výrobu, do regiónu tak prinesie približne stovku pracovných miest. Vedenie spoločnosti vo štvrtok otvorilo novú výrobnú halu, vďaka čomu zvýši produkciu tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody.

Na tlačovej konferencii o tom informoval konateľ spoločnosti Peter Štrbian s tým, že kapacita výroby už nepostačovala na aktuálne požiadavky trhu.

Podnik bude rozširovať svoje výrobné kapacity aj v nasledujúcich rokoch, areál a objem výroby chce zvýšiť až o 97 percent. Investičné náklady na tento účel, spolu so zaobstaraním nových technológií a strojových zariadení, by mali dosiahnuť 26,2 milióna eur, pričom firma získala aj investičný stimul vo výške 4,5 milióna eur od Ministerstva hospodárstva SR. V závode by zároveň malo v nasledujúcich dvoch rokoch pribudnúť 100 nových pracovných miest.

V novej výrobnej hale v priemyselnom areáli v Matejovciach budú na ploche 2200 štvorcových metrov od septembra vyrábať plechové dielce pre tepelné čerpadlá na ohrev úžitkovej vody, ktoré z Popradu putujú do celého sveta. V priestoroch vzniká aj nový automatizovaný sklad. Naplánované je však už aj ďalšie rozširovanie priemyselného parku.

Štrbian povedal, že spoločnosť predpokladá v tomto roku tržby vo výške približne 90 miliónov eur, na budúci rok očakávajú obrat na úrovni až 150 miliónov eur. Stimul od štátu získala spoločnosť vo forme úľavy na dani s príjmov.

V súčasnosti závod zamestnáva 501 ľudí, do konca roka 2024 očakávajú nárast až na približne 600. "Keďže si výrazný rast výroby vyžaduje personálne posilnenie všetkých pozícií, uplatnenie u nás nájdu operátori výroby, konštruktéri, procesní inžinieri, skladníci, ale obsadzovať budeme aj pozície v oblasti riadenia výroby, kontroly kvality alebo nákupu," priblížil Štrbian. Vlani vyrobili v Poprade 80 000 tepelných čerpadiel, do roku 2027 plánujú zvýšiť toto číslo na 250 000.

Rozširovanie závodu a tvorba nových miest však pomôže aj samotnému Popradu, v ktorom patrí spoločnosť k najväčším zamestnávateľom. Otvorenie novej haly i permanentné zavádzanie zelených technológií do výrobného procesu ocenil aj primátor Popradu Anton Danko.