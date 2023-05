Asociácia nemocníc Slovenska odmieta zníženie platieb zdravotných poisťovní pre nemocnice

Zdravotnícke zariadenia by tak podľa asociácie nemali dostatok zdrojov na vyplácanie miezd zamestnancom.

BRATISLAVA. Asociácia nemocníc Slovenska nesúhlasí s návrhom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou znížiť financie určené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Zdravotnícke zariadenia by tak podľa nej nemali dostatok zdrojov na vyplácanie miezd zamestnancom. TASR o tom informovala samostatná organizačná pracovníčka ANS Elena Močilanová.

"Memorandum uzatvorené medzi vládou a Lekárskym odborovým združením priamo zaväzuje vládu vyčleniť finančné prostriedky určené na zvýšenie miezd lekárov a lekárok v slovenských nemocniciach. Ak by k tomu neprišlo a podľa návrhu ÚDZS by zdravotné poisťovne ešte znížili platby, znamenalo by to úplný rozvrat zdravotníctva a povestný klinec do jeho rakvy," skonštatovala asociácia.

Pri súčasnom nedostatku sestier a lekárov ich treba podľa asociácie motivovať. "Takéto návrhy by v praxi znamenali presný opak," podotkla. Poukázala na to, že sa dlhodobo upozorňuje na nedostatok financií v zdravotníctve. "Oproti okolitým krajinám dáva Slovensko na tento sektor výrazne menej prostriedkov," doplnila. Na zabezpečenie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti je podľa nej nevyhnutné stabilné a predvídateľné financovanie.

Zdravotné poisťovne vykázali podľa úradu ku koncu marca stratu 69 miliónov eur. Najväčšiu vykázala štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, a to 50,2 milióna eur, vlani zase skončila v strate 153,8 milióna eur. Úrad preto apeluje na VšZP, aby razantne upravila cenové podmienky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a znížila tak náklady. Upozornil, že inak môže byť ohrozená jej platobná schopnosť.