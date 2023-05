11. máj 2023 o 12:26 Nemecká vláda chce, aby Európska únia schválila doložku "Nie pre Rusko"

Doložka by by od firiem z krajín mimo únie vyžadovala, aby sa zmluvne zaviazali nevyvážať do Ruska tovar, ktorý si kúpili v európskom bloku.

TASR Tlačová agentúra