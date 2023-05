Česká vláda predstavila dôchodkovú reformu, vek odchodu do penzie sa bude meniť

Sprísniť by sa mali aj podmienky na predčasný odchod do dôchodku.

PRAHA. Česká vláda vo štvrtok predstavila návrh dôchodkovej reformy.

Počíta v nej okrem iného s automatickou zmenou veku odchodu do dôchodku na základe doby dožitia či so spomalením tempa rastu nových dôchodkov. Sprísniť by sa mali aj podmienky na predčasný odchod do dôchodku.

Chcú zachovať priemernú dobu poberania penzie

Minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka zdôraznil, že populácia starne a Česi sa dožívajú vyššieho veku, na čo reaguje aj táto reforma. Cieľom postupného zvyšovania veku odchodu do dôchodku je, aby sa zachovala priemerná doba poberania penzie - teda 21,5 roka. Kedy bude mať občan nárok na dôchodok sa dozvie, keď dovŕši 50 rokov.

Meniť sa bude aj výška penzií - tempo zvyšovania dôchodkov sa spomalí. Aj naďalej však budú nové dôchodky rásť, a to približne o desaťtisíc korún za desať rokov. Garantovaný dôchodok by mal po novom dosahovať 20 percent priemernej mzdy. Časť príjmu by si ľudia mali podľa Jurečku zaistiť zo sporenia, na ktoré štát prispieva.

Sprísni sa tiež odchod do predčasného dôchodku. Namiesto aktuálnych piatich rokov bude maximálna doba predčasného dôchodku tri roky. Zároveň musí mať žiadateľ splnenú dobu poistenia minimálne 40 rokov.

Spoločný základ na výpočet pre manželov

Reforma tiež počíta so spoločným základom na výpočet dôchodku manželov, čo by im zaistilo rovnaký alebo veľmi podobný dôchodok. Vláda chce tiež viac zohľadniť starostlivosť o deti.

Reformu pri predstavení komentovala aj bývalá predsedníčka komisie pre spravodlivé dôchodky a bývalá kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová. Podľa nej ide o nevyhnutný súbor oparení, ktorý rieši udržateľnosť dôchodkového systému a tiež odstraňovanie nespravodlivostí, ktoré v systéme dlhodobo sú. "Ak by sa neurobilo nič, tak v roku 2050 by sme museli nájsť 350 miliárd korún (takmer 15 miliárd eur), aby sme dôchodkový účet ufinancovali," spresnila.

O dôchodkovej reforma sa podľa ministra Jurečku v Česku diskutuje posledných 30 rokov. Žiadna vláda však podľa jeho slov nemala odvahu ju urobiť, pretože ide o nepopulárny krok.

Dnešných dôchodcov sa podľa šéfa rezortu práce reforma takmer netýka. Najväčšie zmeny sa dotknú generácie dnešných štyridsiatnikov a mladších. Podľa Jurečku povedú k tomu, aby aj tieto generácie mali garantovanú dôstojnú penziu.