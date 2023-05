USA sa môžu začiatkom júna dostať do platobnej neschopnosti

Rokovania medzi predstaviteľmi Bieleho domu a zástupcami republikánov a demokratov v Kongrese pokračujú.

WASHINGTON. Spojeným štátom hrozí "veľké riziko", že sa počas prvých dvoch júnových týždňov dostanú do platobnej neschopnosti, ak sa demokrati a republikáni nedohodnú na zvýšení dlhového stropu, varoval rozpočtový výbor Kongresu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rokovania nepokročili

Nový odhad výboru približne zodpovedá termínu, ktorý pre potenciálnu platobnú neschopnosť stanovila ministerka financií Janet Yellenová. To je ďalší signál, že republikáni a demokrati by sa mali poponáhľať a urgentne vyriešiť spor týkajúci sa zvýšenia zákonného dlhového stropu, ktorý je aktuálne na úrovni 31,4 bilióna USD (28,83 bilióna eur).

Rokovania medzi predstaviteľmi Bieleho domu a zástupcami republikánov a demokratov v Kongrese pokračujú, ale na piatok naplánované stretnutie prezidenta Joea Bidena s najvyššími zákonodarcami o dlhovom strope sa odložilo na budúci týždeň.

Šéf Snemovne reprezentantov republikán Kevin McCarthy uviedol, že v rokovaniach zatiaľ nedošlo k "dostatočnému pokroku na to, aby sa lídri opäť stretli".

Správa výboru však dala aj nádej, že by obe strany mohli mať na rokovania viac času, ak dostupná hotovosť a mimoriadne opatrenia dovolia financovanie federálnej vlády do 15. júna, keď sú splatné štvrťročné daňové platby. Ministerstvo financií by potom zrejme dokázalo financovať federálnu vládu minimálne do konca júla.

Dňa 30. júna bude mať ministerstvo financií v rámci nových mimoriadnych opatrení prístup k 145 miliardám USD vďaka pozastaveniu investícií do dvoch dôchodkových a zdravotných fondov štátnych zamestnancov.

Neistý rozsah

"Rozsah, v akom bude vláda schopná financovať svoje operácie, zostane do konca mája neistý, aj keď ministerstvu financií nakoniec začiatkom júna dôjdu prostriedky," uviedol CBO vo svojom vyhlásení. "Dôvodom tejto neistoty je, že načasovanie a výška príjmov a výdavkov sa v priebehu nasledujúcich týždňov môžu líšiť od prognóz CBO."

Ministerstvo financií vykázalo v stredu hotovostný zostatok vo výške 154,8 miliardy USD. Výboru uviedol, že k 30. aprílu malo v rámci mimoriadnych opatrení k dispozícii úverové kapacity vo výške okolo 41 miliárd USD.

Celkové zdroje potrebné na financovanie činnosti vlády do konca prebiehajúceho fiškálneho roka, teda do 30. septembra 2023, budú podľa výboru predstavovať 1,9 bilióna až 2,2 bilióna USD. Odhaduje sa, že vláda bude mať v uvedenom období k dispozícii približne 500 miliárd USD z daňových príjmov a mimoriadnych opatrení, takže zvýšenie dlhového stropu je nevyhnutné.

Ak by ministerstvo financií nedokázalo plniť svoje záväzky alebo ak by sa oneskorilo s ich splácaním, "mohlo by to vyvolať turbulencie na úverových trhoch, narušeniu ekonomickú aktivitu a rýchly nárast úrokov pre ministerstvo financií," uviedol výbor.