Ceny potravín treba podľa premiéra riešiť v celej agropotravinárskej vertikále

Otázky cien potravín a dovozu produktov z Ukrajiny budú podľa nového ministra pôdohospodárstva Bíreša prioritou.

BRATISLAVA. Ceny potravín treba riešiť v celej agropotravinárskej vertikále. Agroministerstvo preto plánuje v oblasti potravín zorganizovať tzv. široký okrúhly stôl pre vertikálu od farmára až po obchod za účasti aj iných rezortov, napríklad financií.

Vyplynulo to z diskusie predsedu vlády Ľudovíta Ódora a ministra pôdohospodárstva Jozefa Bíreša na úvodnej návšteve premiéra na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Neočakáva nárast cien

"Dnes išlo o úvodné stretnutie, nebolo veľa času, aby sme prebehli konkrétne kroky. Dohodli sme sa na tom, že jedným z najlepších riešení bude vedenie konštruktívneho dialógu so všetkými, ktorí sa nachádzajú v reťazci od pestovania až po spotrebu v maloobchode," spresnil Ódor po návšteve na pôde agrorezortu. Premiér podľa svojich slov neočakáva, že by už v ďalšom období potraviny zaznamenávali taký dynamický nárast ako doteraz.

"Na základe uvedených stretnutí potom pán minister navrhne opatrenia a ich efektívne monitorovanie. Aj v súvislosti s týmto dialógom vzniknú konkrétne návrhy. Teraz, v prvý deň, ešte nemáme konkrétny zoznam opatrení," doplnil predseda vlády.

Bíreš s premiérom podľa svojich slov hovoril o niektorých prioritách v agrorezorte. "Prioritou bude určite otázka dovozu potravín z Ukrajiny. Teda to, ako by sme ju mali riešiť, aby sme na jednej strane Ukrajine pomáhali, ale na druhej strane, aby sme zabezpečili zdravotnú bezpečnosť, ako aj ekonomiku poľnohospodárov a potravinárov. To je jedna z priorít," povedal Bíreš.

Druhou prioritou je podľa ministra pôdohospodárstva otázka cien potravín. "Toto budeme tiež v tomto krátkom období riešiť. Nehovorím, že to vyriešime, ale určite niektoré okolnosti nám k tomu pomôžu," doplnil agrominister.

Slovenský pozemkový fond potrebuje zmenu

Prioritou je podľa Bírešových slov aj Pôdohospodárska platobná agentúra. "Tam stále rokujeme s Európskou komisiou, s audítormi, aby sme túto otázku dali do polohy, že PPA je inštitúcia, ktorá má svoje štandardy, je transparentná a slúži svojmu účelu," doplnil.

Bíreš chce riešiť aj situáciu s generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu. "Ešte toto budeme analyzovať," poznamenal šéf agrorezortu s tým, že novým šéfom fondu nemusí byť osoba, ktorá sa zúčastnila na výberovom konaní. "Budeme hľadať odborníka, pretože Slovenský pozemkový fond potrebuje zmenu. Robiť výberové konanie, pokiaľ je úradnícka vláda, možno by sme ho úspešne neukončili," dodal Bíreš.

"Budem mať priestor, aby som s jednotlivými pracovníkmi hovoril, ohodnotil ich prácu, a hlavne posúdil ich vízie, ich kroky v tomto období, pretože zadefinujeme priority. Pokiaľ budem cítiť, že daný človek vie naplniť očakávania, budem to posudzovať individuálne," doplnil agrominister na otázku, či plánuje personálne zmeny na MPRV alebo na PPA.