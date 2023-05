Poľskí seniori dostanú 14. dôchodok, parlament schválil transformáciu

Dôchodok by mal štátnu pokladnicu stáť približne 11,6 miliardy zlotých.

VARŠAVA. Poľský vládny kabinet schválil transformáciu mimoriadne vyplácaných tzv. 14. dôchodkov na trvalé príspevky pre seniorov.

Vláda strany Právo a spravodlivosť (PiS) už skôr uzákonila 13. dôchodok, teda bonus vyplácaný v prvej polovici roka. Vyplácanie 14. dôchodku v druhej polovici roka bolo podmienené priaznivou rozpočtovou situáciou.

Rada ministrov schválila 14. dôchodok ako trvalý príspevok pre všetkých starobných dôchodcov v Poľsku, uviedol po zasadnutí vlády premiér Mateusz Morawiecki.

Vláda chce splniť svoj záväzok voči seniorom a poďakovať sa im za výchovu detí a vnúčat, doplnila ministerka rodiny a sociálnych vecí Marlena Malagová. Príspevok by sa podľa nej mal vyplácať aspoň vo výške minimálneho dôchodku.

V roku 2023 by mal 14. dôchodok stáť štátnu pokladnicu približne 11,6 miliardy poľských zlotých (2,57 miliardy eur). Do roku 2026 by sa suma mala zvýšiť na 13,1 miliardy PLN.