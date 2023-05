Slovenské zásobníky plynu sú naplnené viac, ako je priemer v Európskej únii

Naplnenie zásobník potvrdila spoločnosť Nafta.

BRATISLAVA. Stav naplnenia slovenských podzemných zásobníkov zemného plynu prekračuje priemernú úroveň naplnenosti zásobníkov zemným plynom v Európskej únii.

Potvrdil to vedúci internej a externej komunikácie spoločnosti Nafta Martin Babulic.

Percento nad priemer

„V tejto chvíli môžeme oznámiť, že rok 2023 sa nám v napĺňaní zásobníkov zatiaľ javí ako jeden z najúspešnejších rokov spoločnosti Nafta. V súčasnosti je naplnenie zásobníkov takmer dvojnásobné oproti rovnakému dňu v roku 2021, pred vojenským konfliktom na Ukrajine,“ uviedol Babulic.

Ako vyplýva z údajov zverejnených na stránke agsi.gie.eu, Slovensko má v zásobníkoch vyše 24 terawatthodín plynu, naplnenosť zásobníkov je tak na úrovni 65 percent. Priemer európskej úrovne je 64 percent.

Spoločnosť Nafta, ktorá je najväčším slovenským prevádzkovateľom podzemných plynových zásobníkov, poďakovala strane SaS, ktorá svojím návrhom na zmenu zákona o regulácii v sieťových odvetviach a zákona o energetike chce zaviesť pre dodávateľov plynu povinnosť uskladňovať určité množstvo plynu v zásobníkoch.

„Strana SaS sa snaží v parlamente zaistiť takzvanou skladovacou povinnosťou pre dodávateľov energií garantované obchody a dlhodobé stabilné tržby pre spoločnosť Nafta, kde sú akcionármi štát a energetická skupina EPH. A to aj napriek tomu, že dodávatelia energií prostredníctvom svojho združenia upozorňovali, že sa týmto na nich uvaľuje ďalšie finančné bremeno, ktorému budú musieť čeliť,“ konštatoval Babulic s tým, že firma Nafta dokáže podnikať a zaisťovať efektívnu prevádzku a energetickú bezpečnosť pre krajinu aj bez takýchto špeciálnych, zvýhodňujúcich zákonov.

Hirman s povinným uskladňovaním nesúhlasil

Národná rada už začiatkom mája neschválila vládne novely zákonov, ktoré by zaviedli povinnosť pre dodávateľov uskladňovať plyn.

Bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek sa však nevzdal myšlienky povinného uskladňovania plynu zo strany dodávateľov a do parlamentu predložil svoje novely.

Podľa strany SaS plynové zásobníky nie sú dostatočne naplnené plynom tak, ako to deklarovalo ministerstvo hospodárstva. Uskladňovacou povinnosťou tak chcú predísť možným problémom s dostatkom plynu počas nadchádzajúce zimnej sezóny.

S povinným uskladňovaním plynu nesúhlasil ani bývalý minister hospodárstva Karel Hirman. Práve on zmenil novely zákonov, ktoré hovorili o povinnom uskladňovaní plynu, a ktoré pripravilo ministerstvo hospodárstva pod vedením ministra Richarda Sulíka a štátneho tajomníka Karola Galeka.

Podľa SaS Karel Hirman podľahol lobingu zo strany firiem, a preto sa postavil proti povinnému uskladňovaniu plynu.

Podľa Hirmana má Slovensko dostatok plynu v našich zásobníkoch, čo je exaktne preukázané dátami, údajmi o už zakontrahovaných ďalších skladovacích kapacitách obchodníkov, ktorí predávajú plyn na trhu v SR a doloženými kontraktami na nákup plynu na obdobie nielen do konca roka, ale aj na roky budúce.

„Už terajšia úroveň našich zásob k dnešnému dňu vysoko prekračuje úroveň, ktorú v rámci krízového režimu po Putinovom útoku na Ukrajinu a zámernom priškrtení dodávok plynu do EÚ ruským Gazpromom, určila minulý rok Európska komisia pre členské krajiny vrátane SR. Navyše terajšia úroveň zásob vysoko prekračuje limity, ktoré svojim návrhom zákona navrhuje prijať Galek. Obchodníci si s týmto, v súčinnosti s našim vedením ministerstva hospodárstva, poradili sami aj bez Galeka a jeho "tvorby" v parlamente,“ napísal na sociálnej sieti Hirman.

Hirman je presvedčený, že novely zákonov, ktoré predložil poslanec Galek, sú nepotrebné, obmedzujú trh a trhovú konkurenciu.

„Išlo by o zbytočnú reguláciu a povinnosti pre obchodníkov. Umelo by sa obchodníkom zvýšili náklady a takto by sa zbytočne tlačilo na zvyšovanie cien plynu pre spotrebiteľov. Umelo by sa zvýšil dopyt a cena za skladovanie plynu, čo opäť by tlačilo na cenu plynu pre spotrebiteľov,“ konštatoval Hirman.