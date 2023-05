Chystáte cestovať po Európe vlastným autom? Tieto základné pravidlá by ste mali dodržať

V zahraničí nemusí dostať vodič pokutu len od polície.

Na cestu do zahraničia vlastným autom by ste sa mali vybrať pripravení. (Zdroj: FOTO - ADOBE STOCK)

Natankovať doma alebo radšej až za hranicami? A v ktorej krajine sa čerpacím staniciam skôr vyhnúť? Ak idem novým elektromobilom, budem mať kde dobiť batériu?

Pri cestovaní na dovolenku vlastným autom si musíte vopred zodpovedať na niekoľko základných otázok. Kedy a kde tankovať, akú trasu zvoliť, kam sa až dostanem pohodlne po diaľnici?

„Situácia s cenami pohonných látok sa neustále mení. Dnes je preto ťažké povedať, v ktorej krajine je najlepšie natankovať. V zásade však platí, že na cestu treba vyraziť s plnou nádržou,“ hovorí Štefan Mihálik, šéf Autoklubu SR.

Ak potrebujete po ceste natankovať, vyhnite sa čerpacím staniciam na diaľniciach, pretože tie sú vždy najdrahšie. „Stačí zísť z diaľnice do najbližšej obce a tam natankovať na miestnej čerpačke. Určite nejaké to euro ušetríte,“ radí.

Napríklad na konci apríla stál liter benzínu na diaľnici v Slovinsku 1,71 eura, keď ste zišli z hlavného ťahu, bolo to o 30 centov na liter menej. Na 50-litrovej nádrži tak rozdiel predstavoval 15 eur.

Trasu s elektroautom plánujte

Ak sa na dovolenku chystáte elektrickým autom, cestu by ste si mali dôkladne naplánovať. Najmä ak idete viac ako päť stoviek kilometrov, teda určite budete aspoň raz dobíjať batériu.

„Stav a sieť nabíjačiek pripomína stav čerpacích staníc pred 30 až 40 rokmi. Majitelia áut už majú aplikácie, ktoré im poskytnú informácie o nabíjacích staniciach. Môže sa však stať – ako počas minuloročnej sezóny –, že aplikácia navedie niekoľko elektroáut na jednu nabíjačku - takto sa stretlo na jednej nabíjačke 16 vozidiel Tesla. Aj keby sme počítali, že každé stálo len hodinu a nabíjalo sa, tak je to 16 hodín čakania,“ upozornil Mihálik.

Kam až po diaľnici

Ak je vaším každoročným letným cieľom „slovenské more“ v Chorvátsku, na juh sa diaľnicou dostanete až do Ploče. „Odtiaľ je to len kúsok na most spájajúci polostrov Pelješac s pevninou,“ hovorí Mihálik.