Cestovateľka: Ak máte na výletnej lodi kajutu bez balkóna, zoberte si niečo na zvlhčenie vzduchu

Ako si správne vybrať kajutu.

Dovolenka sa dá tráviť rôznym spôsobom. V kurze sú opäť plavby výletnými loďami. Existuje niekoľko spoločností, ktoré ich sprostredkúva. Ak sa chystáte na podiobný výlet po prvý raz, radšej si nechajte pri výbere poradiť od niekoho skúsenejšieho. Nie je to totiž úplne lacná záležitosť a pri dlhšej plavbe sú dôležité aj maličkosti.

"Kajuta s balkónom má zmysel pri plavbách, keď je dovolenkár dlhšie na mori. Ani tej bez okna sa však netreba báť," hovorí cestovateľka JANKA SCHWEIGHOFEROVÁ, ktorá píše blog Travelhacker.

Čo sa v rozhovore dozviete Pre koho má zmysel dovolenka na výletnej lodi?

Ako si vybrať kajutu?

Cítiť na veľkej výletnej lodi vlny a môžete mať morskú chorobu?

Čo všetko sa dá na takej lodi robiť?

Ako je to na lodi s jedlom a nápojmi, treba za ne platiť navyše?

Platí na lodi nejaký dress code?



Pre koho má zmysel dovolenka na výletnej lodi?

Výletné lode plávajú takmer po celom svete a každá destinácia má svojich väčšinových pasažierov.

Napríklad Karibik, to sú americkí dôchodcovia, no v Európe to už je inak.

Podľa mňa je takýto typ dovolenky je super pre všetky vekové kategórie.

Od dôchodcov, ktorí očakávajú, že všetko majú na jednom mieste a že loď je niečo ako plávajúci all-inclusive hotel. Cez ľudí okolo štyridsiatky, päťdesiatky, ktorí chcú skombinovať oddych s aktívnym spoznávaním sveta a tiež aj pre ľudí okolo tridsiatky, či pre rodiny s malými deťmi, ktoré chcú vďaka lodi vidieť veľa počas jednej dovolenky.

Niektoré plavby majú jednotlivé destinácie blízko od seba, a tak je človek každý deň niekde inde. Iné plavby majú napríklad väčšie presuny medzi jednotlivými prístavmi, a tak sa stáva, že zo siedmich dní sú dva dni na mori a v destináciách nie sú 10 až 12 hodín, ale iba päť až osem.

Ako si vybrať kajutu?