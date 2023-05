Verejný dlh v najbližších rokoch mierne klesne, následne začne opäť rásť

Rada konštatovala, že ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti sa opätovne dostal do pásma vysokého rizika.

BRATISLAVA. Dlh verejnej správy by mal v najbližších rokoch mierne klesnúť, z úrovne 57,8 percent hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2022 na 56,2 percent HDP v roku 2025. Následne má však začať výrazne stúpať.

Na sociálnej sieti na to upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Vychádza pritom z nedávno publikovanej Správy o dlhodobej udržateľnosti za rok 2022, v ktorej rada odhadla vývoj hrubého dlhu verejnej správy v horizonte do roku 2072. Zároveň v nej Rada konštatovala, že ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti sa opätovne dostal do pásma vysokého rizika.

"Za predpokladu nezmenených politík by dlh na konci roku 2072 dosiahol 360 percent HDP. Ide o hypotetický scenár, keďže trhy by prestali financovať potreby Slovenska už pri významne nižších úrovniach dlhu," upozornila rozpočtová rada. Dlh by sa za týchto predpokladov ani v jednom roku nedostal pod najvyššie sankčné pásmo dlhovej brzdy.

"Na náraste podielu dlhu na HDP sa výrazne podpíšu legislatívne opatrenia s trvalými negatívnymi vplyvmi na deficit prijaté v roku 2022, spoločne s rastúcimi nákladmi starnutia populácie," doplnila rozpočtová rada.