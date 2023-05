Ódorova vláda sa bude zaoberať cenami potravín, hovoril aj o financovaní detských domovov

Nový premiér vystúpil v parlamente.

BRATISLAVA. Nová vláda sa bude venovať téme nárastu cien potravín, preto ako prvé ministerstvo navštívil premiér Ľudovít Ódor práve rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a zadal mu konkrétne úlohy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako zdôraznil Ódor vo svojom vystúpení v Národnej rade SR, v tejto oblasti je zástancom adresnej pomoci pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Ceny potravín

„Pán minister to navrhol riešiť od toho, ako vypestujeme nejakú komoditu až po predajnú cenu. Plánuje rokovať aj s dodávateľsko-odberateľskými reťazcami,“ dodal.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bude Ódorova vláda robiť vlastné reformy? A bude môcť posúvať termín volieb? (otázky a odpovede) Čítajte

Poukázal na to, že skúsenosti z iných krajín ukazujú, že niektoré opatrenia na boj s vysokými cenami potravín nemajú želaný efekt. Ako príklad uviedol Maďarsko, kde zastropovali ceny potravín, no inflácia tam dosahuje ešte vyššie hodnoty ako na Slovensku.

„Ak niekto počíta so znižovaním nepriamych daní, tak tie sme znižovali od januára s veľmi diskutabilným efektom pre konečné ceny pre spotrebiteľov. Celá tá pomoc v podobe zníženej dane z pridanej hodnoty išla skôr do podnikateľského sektora, nie pre ľudí,“ povedal Ódor.

V súčasnej ťažkej situácii je podľa neho dôležité, aby sa neprijímali nepremyslené návrhy, ktoré by ešte viac zvýšili deficit štátneho rozpočtu. Dobrou správou podľa neho je, že inflácia sa spomaľuje a ceny na komoditných trhoch sú oveľa nižšie ako v minulosti.

Financovanie detských domovov

Ódor je presvedčený o tom, že kabinetu sa podarí doriešiť otázku dofinancovania centier pre deti a rodiny, a to štátnych i neštátnych. Verí, že nie je potrebné pripravovať sa na katastrofické scenáre.

Ódor uviedol, že o problematike aj o doterajších krokoch rezortu ho informovala aj ministerka práce Soňa Gaborčáková.

"Ja aj ministerka chápeme akútnu potrebu zabezpečenia finančných prostriedkov na starostlivosť o deti v centrách pre deti a rodiny. A to nielen v neštátnych, lebo podľa mojich informácií majú aj štátne centrá podobný problém s finančnými prostriedkami," uviedol.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Matovič nás dostal na kolená. Čo čakajú samosprávy od Ódorovej vlády? Čítajte

Nie je podľa neho úplne pravda, že neštátnym centrám neboli kompenzované zvýšené náklady cien energií a dosahy inflácie. Pripomenul, že v roku 2022 boli zverejnené viaceré schémy pomoci, ktoré boli účelovo poskytnuté na financovanie výdavkov súvisiacich s rastom cien energií.

"To, že to nie je dostatočné, chápeme asi všetci. Práve preto zapadá do priorít vlády, že sa budeme snažiť pomáhať tým skupinám obyvateľstva, ktoré to potrebujú," uviedol s tým, že aj detské domovy do tohto spadajú.

Premiér tak reagoval na otázku poslanca Petra Cmoreja (SaS) o financovaní neštátnych detských domovov. Pýtal sa aj na kompenzácie nákladov súvisiacich s infláciou. Cmorej upozornil, že ak neštátne detské domovy nezískajú dodatočné financie, štát sa bude musieť koncom roka postarať o stovky detí umiestnených do náhradnej starostlivosti v neštátnych zariadeniach.