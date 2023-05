Skrývali sa za schránky a točili milióny. Krach dodávateľa vyvoláva otázniky

Alternatívny dodávateľ PB Power Trade doplatil na neuhradené záväzky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V jednom roku tržby firmy prekonajú hranicu sto miliónov eur, no v ďalšom už hasí problémy, aby namierila do konkurzu. To je v skratke príbeh spoločnosti PB Power Trade. V mnohom je poučný a veľavravný.

Dodávateľ energií ukázal, aká tenká hranica je medzi úspechom a pádom. V konkurze je už deväť rokov a súdy ho riešia dodnes.

Osud firmy PB Power Trade opisujeme v ďalšej časti seriálu Posledná kapitola.

Rýchly rast

Akciová spoločnosť PB Power Trade so sídlom v Žiline vznikla v roku 2008 ako alternatívny dodávateľ energií. Zameriavala sa na firemných klientov malej, ale aj väčšej veľkosti.

V roku 2010 firma vstúpila na denný trh s elektrinou po taktovkou štátneh Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS) ako aj na medzinárodnú pražskú energetickú burze PXE.

Cieľom spoločnosti PB Power Trade malo byť to, že malí a stredne veľkí odberatelia dostanú také podmienky na nákup elektriny ako veľkí klienti energetických podnikov.

Ako ukazujú hospodárske výsledky, táto stratégia zabrala. Tržby PB Power Trade stúpli z 224-tisíc eur v roku 2009 na takmer deväť miliónov eur v roku 2010 a strmý rast pokračoval aj v ďalšom období.

V roku 2011 firma prekonala 20-miliónovú a o rok neskôr 71-miliónovú hranicu.

Útok distribučiek

V roku 2012 na verejnosť prenikli informácie o tom, že PB Power Trade má problémy.