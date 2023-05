Norma Euro 7 prinesie zdraženie áut o dvetisíc eur, tvrdia Demokrati

Strana chce hlasovaním v parlamente chrániť verejné financie.

BRATISLAVA. Pokiaľ vstúpi do platnosti nová emisná norma Euro 7, prinesie to od roku 2025 zdraženie automobilov minimálne o dvetisíc eur, zrušenie výroby lacnejších automobilov a rast nezamestnanosti.

Na utorkovej tlačovej konferencii mimoparlamentnej strany Demokrati na to upozornil exminister hospodárstva Karel Hirman. Je podľa neho dôležité, aby sa noví ministri tejto téme venovali a v Bruseli presadzovali záujmy Slovenska, ktoré je závislé od výroby automobilov.

Automobilky hovoria o zastavení výroby

Automobilky podľa Hirmana nebudú schopné pripraviť v takom krátkom čase výrobu niektorých modelov podľa novej normy a niektoré sa už vyjadrili, že v roku 2025 zastavia ich výrobu.

"Toto nie je strašenie. To sú výstupy z automobilového priemyslu," povedal Hirman. Pokiaľ bude emisná norma bez zmien prijatá, bežný občan si už podľa neho nebude môcť dovoliť kúpiť nové auto.

Euro 7 podľa exministra nedáva zmysel ani z toho dôvodu, že znižuje emisie iba o dve až päť percent, a navyše sa EÚ už dohodla na zákaze výroby nových áut so spaľovacím motorom od roku 2035.

Norma sa má týkať aj nákladných vozidiel a autobusov, i keď s dvojročným odkladom účinnosti. Nie je však podľa Hirmana jasné, ako sa s Euro 7 vyrovnajú výrobcovia týchto vozidiel.

Riešením, ako výraznejšie znížiť emisie z dopravy na Slovensku, je podľa člena mimoparlamentnej strany Jána Šubáka zníženie priemerného veku vozidiel náhradou starých vozidiel, ktoré majú podstatne vyššie emisie, za nové. Majitelia by mali byť motivovaní napríklad štátnou dotáciou za vyradenie starého vozidla.

Hlasovanie v parlamente

Poslanci za stranu Demokrati uchránia verejné financie v objeme 2,5 miliardy eur tým, že budú hlasovať proti populistickým návrhom v parlamente, povedal podpredseda Demokratov Jaroslav Naď.

„Vďaka nášmu zodpovedného hlasovaniu sme minulý týždeň „zabili“ návrhy za 1,1 miliardy eur. Túto schôdzu sú tu opäť návrhy, ktoré sú v stovkách miliónov eur, napríklad návrh Hlasu za vyše 600 miliónov eur, pričom tieto peniaze nemajú kryté, alebo 800 miliónov eur, ktoré chce ukradnúť občanom Tomáš Taraba,“ uviedol.

Demokrati vyzývajú poslancov, aby svoje návrhy, ktoré slúžia ako ich predvolebná kampaň a zaťažujú verejné financie, buď stiahli, alebo jasne povedali, ako ich chcú financovať.

Naď je zároveň presvedčený, že ukončenie schôdze parlamentu by nič nevyriešilo, naopak, vznikol by ešte väčší chaos, keďže viacerí poslanci už avizovali, že by požiadali o zvolanie mimoriadnych schôdzí k svojim návrhom.

Demokrati nepodporia v pléne ani návrh zákona o pomoci tehotným ženám z dielne Anny Záborskej a ďalších poslancov, ktorý sa týka interrupcií. „Nedovolíme, aby sa siahlo akýchkoľvek ľudské práva a nebudeme ich nijakým spôsobom obmedzovať,“ vyhlásil Naď. Prichádzať s takýmito návrhmi tesne pred voľbami je podľa neho populistické a nezodpovedné.

Keďže predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zmenil svoje stanovisko a nevyhlási voľby v najskoršom možnom termíne, ale naopak, v najneskoršom, majú strany ešte priestor na rokovania.

Predvolebné rokovania

Naď povedal, že sú pripravení na ďalšie rokovania o spolupráci s inými stranami. Zdôraznil, že Mikulášovi Dzurindovi (Modrí – Európske Slovensko) a ďalším menším stredopravým stranám dali na nedeľnom rokovaní férovú ponuku na spoluprácu.

„Ponúkli sme naše peniaze do kampane, našu stratégiu, spoločné férové rozdelenie kandidátky a debatu o lídrovi. Čo iné sme ešte mohli ponúknuť? Pravdou je, že oni sa nemali záujem baviť o žiadnych detailoch,“ tvrdí.

Zároveň podotkol, že ich ponuka je stále otvorená, no ak majú Demokrati „zostať na ocot“ a sami bojovať za záujmy Slovenska, tak to budú robiť. „Kedykoľvek, aj o polnoci nech nám zavolajú. Ale nemôže to byť o tom, že nám Mikuláš Dzurinda týždne hovorí, že ozvem sa, a potom, keď sa ozve dva dni pred termínom, tak povie, že neskoro ste nás zavolali,“ povedal Naď.