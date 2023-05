Česko uzavrelo dohodu o rozšírení Transalpinského ropovodu, skončí závislosť od Ruska

Projekt by mal byť dokončený na budúci rok.

PRAHA. Česko uzatvorilo dohodu o rozšírení Transalpinského ropovodu (TAL). Dodávky ropy z Talianska pokryjú potrebu Česka od roku 2025, čím sa skončí závislosť Česka od ruskej ropy.

V utorok to v centrálnom tankovisku ropy pri obci Nelahozeves uviedol český premiér Petr Fiala.

"Navýšenie kapacít ropovodu TAL umožní od roku 2025 zvýšenie dodávok ropy pre ČR až o štyri milióny ton za rok na celkových osem miliónov ton. A to už je množstvo, ktoré pokryje spotrebu oboch našich rafinérií," vyhlásil Fiala s tým, že ide o významný míľnik pre energetickú nezávislosť Česka od Ruska a ropovodu Družba. "Týmto krokom sa zbavíme závislosti od ruskej ropy," dodal.

Projekt by mal byť dokončený na budúci rok. Predseda vlády zdôraznil, že to bude včas predtým, než začne platiť európsky zákaz dovozu ruskej ropy. Pripomenul, že práve naň si Česko vyrokovalo výnimku, aby stihlo rozšíriť ropovod TAL. "Kroky, ktoré v energetike robíme, sú premyslené a postupne na seba nadväzujú," vysvetlil Fiala.

"Táto zmluva je naša budúcnosť. Je odstrihnutím od Ruska po dlhých 60 rokoch a vytvára nám samostatnosť, slobodu, plnoprávnosť aj v oblasti energetických dodávok," komentoval podpis dohody predseda predstavenstva spoločnosti Mero Jaroslav Pantůček.

Spoločnosť Mero počíta s investíciou vo výške 1,2 až 1,6 miliardy českých korún (približne 50 až 67 miliónov eur). Mero je jediným prepravcom ropy do Česka a najvýznamnejšou spoločnosťou zaisťujúcou skladovanie núdzových strategických zásob ropy v Česku.

Ropovod TAL prepája prístav v talianskom meste Terst so stredoeurópskymi krajinami. Ropa ním prúdi cez Rakúsko do Ingolstadtu v Nemecku, odkiaľ do Česka pokračuje ropovodom IKL.