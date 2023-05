Viac peňazí dostanú pred voľbami dôchodcovia aj rodičia malých detí

Aké zmeny schválili poslanci

Parlament tento týždeň rozdával. Pred voľbami by si mohli polepšiť poberatelia dôchodkov aj rodičia malých detí.

Cez novelu o sociálnom poistení od poslancov Sme rodina prešli tento týždeň viaceré pozmeňovacie návrhy. Pôvodne mali len opraviť chyby týkajúce sa valorizácie penzií. Aby zmeny platili, musí zákon ešte podpísať prezidentka Zuzana Čaputová.

Aké zmeny parlament schválil a kedy ich ľudia pocítia vo vlastných peňaženkách?

Čo sa mení Vyššie dôchodky už od júla, nie až od januára.

Rodičovský bonus aj pre rodičov policajtov, vojakov a hasičov.

Vyšší rodičovský príspevok pre rodičov malých detí od augusta.

Odkedy a o koľko sa zdvihnú penzie?

Poslanci schválili mimoriadne zvýšenie dôchodkov od júla tohto roka o 10,6 percenta. V priemere si poberatelia penzií polepšia o viac ako 60 eur.

Kedy dostanem vyšší dôchodok a musím oň niekde požiadať?

Mimoriadna valorizácia by mohla prebiehať rovnako ako každoročné zvyšovanie penzií v januári. Znamená to, že ľudia o vyšší dôchodok nemusia nikde žiadať, príde im automaticky. Viac by mohli dostať už v júlovom výplatnom termíne.