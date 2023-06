Fotovoltika ich stála tisíce, elektrinu nevyrába. Distribučka to rieši mesiace

Dodávatelia energií lákajú domácnosti na šetrenie, sľuby môžu nahradiť technické problémy.

Jozef Haspra má na svojom rodinnom dome v Šuranoch nainštalovanú fotovoltiku od Západoslovenskej energetiky (ZSE). S nápadom prišiel pred troma rokmi jeho syn Peter. Na fotovoltiku dostali štátnu dotáciu, zapojili ju do elektrickej distribučnej sústavy a vlani v decembri prvýkrát zapli.

Plán bol, že nespotrebovanú elektrinu budú prostredníctvom takzvanej virtuálnej batérie, čo je doplnková služba ZSE, posielať do siete, aby si tak znížili mesačné faktúry za elektrinu a investícia vo výške päťtisíc eur sa im čo najskôr vrátila.

Keď však Peter Haspra vo februári získal prístup do klientskej aplikácie ZSE, všimol si, že niečo nie je v poriadku: „Ako sa predlžovali dni a pribúdalo slnka, panely v istých časoch jednoducho elektrinu nevyrábali.“

Problém riešil s energetickou firmou, no ani po dvoch mesiacoch nedošlo k náprave. Slnečných dní pribúda a Hasprovci prichádzajú o možnosť znižovať si účet za elektrinu. Podľa odborníkov nemusí byť táto situácia ojedinelá a v budúcnosti sa môže vyskytovať čoraz častejšie.

Pingpong s energetikmi

Keď sa problém objavil, Hasprovci poslali podnet na reklamačné oddelenie ZSE. Prišla odpoveď, že výpadky zariadenia spôsobuje menič, ktorý sa vypne vždy, keď v elektrickej sieti zistí napätie nad 235 voltov. Inými slovami vyššie, ako dovoľujú normy.

To však nie je chyba, ale vlastnosť fotovoltiky, ktorá ju chráni pred poškodením. Dôvody, prečo k tomu dochádza, mali Hasprovci podľa ZSE riešiť so správcom distribučnej siete, teda so Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou (ZSD). Čo je, mimochodom, dcérska firma ZSE.