Nadácie či zväzy ešte nikdy nedostali viac peňazí. Kto získal milióny?

Celkovo dostali z asignačnej dane viac ako 86 miliónov eur.

Do projektu sa zapojí asi 9000 dobrovoľníkov. (Zdroj: Martina Mlčúchová/Nadácia Pontis)

Autor je analytik spoločnosti FinStat, ktorá na INDEXE zverejňuje Analytické novinky s aktuálnymi informáciami a dátami zo slovenského biznisu a ekonomiky

Podiel zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb (asignačná daň) je pre neziskové organizácie najdôležitejším príjmom.

V roku 2022 dostal tretí sektor doteraz najvyšší objem prostriedkov. V analýze sa bližšie pozrieme na štruktúru prijímateľov a rovnako na organizácie, ktoré dostali z asignácie najviac.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Poukázať podiel zaplatenej dane z príjmu môžu fyzické aj právnické osoby. Fyzické osoby väčšinou vo výške 2 %, prípadne 3 %, ak počas roka vykonávali dobrovoľnícku činnosť v minimálnom rozsahu 40 hodín za rok.

Právnické osoby môžu poukázať 1 % dane z príjmu. V prípade, že počas roka spoločnosť darovala nejakej organizácii peniaze minimálne vo výške 0,5 % zaplatenej dane, tak môže poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu.

Organizácie tretieho sektora sa môžu uchádzať o podiel zaplatenej dane, ak sa v minulom roku registrovali do zoznamu prijímateľov u akéhokoľvek notára na území Slovenskej republiky.

Prostriedky, ktoré organizácie neziskového sektora dostanú, sú povinné použiť do konca nasledujúceho roka. Tie, ktoré dostanú z asignácie príspevok vo výške viac ako 3 320 eur, sú povinné zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku, a to do 16 mesiacov od zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov Finančným riaditeľstvom SR.

Menej prijímateľov, ale väčší balík peňazí

Počet prijímateľov asignačnej dane v roku 2022 bol oproti roku 2021 mierne nižší a od roku 2009 prvýkrát klesol – na 15 628. Celkovo od roku 2009 evidujeme 25 485 organizácií, ktoré boli aspoň v jednom roku prijímateľmi podielu zaplatenej dane.

Najzastúpenejšou právnou formou sú dlhodobo združenia (zväzy, spolky), ktorých podiel na celkovom počte je v posledných rokoch približne 90 %.

Druhé v poradí sú neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Ich podiel v roku 2022 dosiahol 4,6 %. Ostatné právne formy tvorili 4,7 %. Medzi nich patria nadácie, neinvestičné fondy, cirkevné organizácie, neziskové organizácie, medzinárodné organizácie a združenia, poľovnícke organizácie, verejnoprávne inštitúcie, záujmové združenia právnických osôb či profesijné komory.

V minulom roku drvivá väčšina prijímateľov patrila zameraním do sektora služieb, do ktorého spadá široké spektrum ekonomických činností. V tomto sektore pôsobilo v roku 2022 celkovo 10 568 organizácií tretieho sektora. Druhou najzastúpenejšou oblasťou, v ktorej prijímatelia asignačnej dane pôsobia, je cestovný ruch a gastro. V roku 2022 tu pôsobilo 3 995 organizácií. Sektor zdravotníctva bol tretím najzastúpenejším sektorom. V minulom roku v ňom pôsobilo 851 organizácií. Vo zvyšných sektoroch boli neziskové organizácie zastúpené len menšinovo.

Aj z dlhodobého hľadiska sú organizácie tretieho sektora najviac zastúpené v sektore služieb a ich podiel na celkovom počte dlhodobo rastie. Kým v roku 2009 podnikalo v sektore služieb približne 59 % organizácií, v roku 2022 to bolo 67,6 %. Naopak, dlhodobo klesá podiel neziskových organizácií v cestovnom ruchu. Ich podiel klesol v rovnakom čase z 30 % na 25,5 %. Rovnako klesá aj zastúpenie ostatných sektorov. V rovnakom časovom období klesol ich podiel z 10,3 % na 6,81 %.

Celková výška odvedenej dane z príjmu stúpla na 86,4 milióna eur, čo je doteraz najvyššia suma podielu zaplatenej dane. Rok 2022 tak prekonal aj skreslený rok 2021. V roku 2020 sa v dôsledku pandémie predĺžil termín na podanie daňového priznania, čím sa posunul aj hraničný termín na prevod podielu zaplatenej dane do začiatku roka 2021. Z toho dôvodu je suma podielu zaplatenej dane v roku 2020 nízka a naopak v roku 2021 vysoká.

Najvyšší podiel prostriedkov dostali organizácie zo sektora služieb, a to 56 %. Viac ako 27 % dostali organizácie pôsobiace v sektore zdravotníctva a až tretie boli organizácie zo sektora cestovného ruchu, ktoré dostali rovných 13 % z celkového objemu poukázanej dane. Zvyšok tvorili organizácie z ostatných sektorov.

Kto dostal najviac?

V prvej dvadsiatke najväčších prijímateľov je 15 nadácií, 3 združenia (zväz, spolok) a 2 neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.