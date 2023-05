Skúšali, pokiaľ to pôjde. Narobili miliónové dlhy a zmizli

Po podozrivých firmách zostala ekologická záťaž.

Ak by chcel niekto vymyslieť plán, vďaka ktorému by jeho firma porušovala celý rad zákonov, no aj tak by ostal beztrestný, nevyzeralo by to inak. Majitelia kontroverznej skládky Vlčie hory pri Hlohovci vytvorili spleť firiem, v ktorej nechýbajú biele kone a schránky v daňových rajoch.

Výsledok: prevádzkovateľ skládky s veľkým negatívnym vplyvom na životné prostredie je v konkurze, všetky stopy po majiteľoch firmy sú upratané, dlhy sa počítajú v miliónoch eur a je viac-menej isté, že sa na ne poskladajú daňoví poplatníci.

Ten príbeh poukazuje na to najhoršie v slovenskom podnikateľskom prostredí. Opisujeme ho v ďalšej časti seriálu Posledná kapitola.

V článku sa dočítate aj: S ktorými politikmi bol majiteľ skládky prepojený?

Aké dlhy po sebe zanechala firma?

Čo zistil konkurzný správca?

Od makovíc k nebezpečným odpadom

Aj keď veľká časť skládok na Slovensku má korene v časoch socializmu, tá pri Hlohovci vznikla až po revolúcii. V roku 1994 si vtedajšia Slovakofarma vyhliadla pozemky v lokalite Vlčie hory približne tri kilometre od Hlohovca.