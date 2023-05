Pokorila Teslu aj Facebook. Technologické giganty majú novú hviezdu

Nvidia zarába miliardy na vysoko výkonných grafických procesoroch.

Americká firma Nvidia sa dostáva medzi absolútnu technologickú elitu. Svojím výkonom na akciovej burze atakuje top giganty, ako sú Apple, Microsoft, Amazon a Alphabet, čo je materská firma Googlu.

Trhová kapitalizácia Nvidie, teda sumárna hodnota všetkých jej akcií, obchodovaných na burze, sa blíži k hranici jeden bilión (tisíc miliárd) amerických dolárov.

Kurz jej akcií sa v tomto roku už viac než zdvojnásobil a aktuálne vyletel nahor po zverejnení predikcie tržieb za druhý štvrťrok, ktoré výrazne prekonali očakávania trhu a analytikov.

Nvidia ťaží z toho, že vyrába vysokovýkonné čipy pre nástroje umelej inteligencie (Artificial Intelligence - AI), ktoré sú v posledných mesiacoch na prudkom vzostupe.

V článku sa dozviete: Prečo stúpa cena akcií Nvidie? Oplatia sa kupovať?

Prečo sa darí práve tomuto výrobcovi čipov?

Prečo jeho konkurenti zaostávajú?

Predbehla aj Teslu

Nvidia očakáva kvartálne tržby 11 miliárd dolárov, pričom analytici jej predpovedali príjmy na úrovni sedem miliárd dolárov. Tržby firmy za predchádzajúci štvrťrok dosiahli 7,2 miliardy dolárov, čo tiež prekonalo očakávania trhu.

Keďže horúčka okolo umelej inteligencie graduje, dopyt po čipoch Nvidie by podľa ekonómov mal ďalej rásť. Upozorňujú však na to, že cena akcie je už teraz dosť vysoko, takže veľké zisky z jej kúpy by neočakávali.