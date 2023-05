Výstavba nemocnice Rázsochy je podľa Cigánikovej politickým zadaním. Štát by sa mal venovať regiónom

Na konferencii Vizionári sa zúčastnili aj politici Hlasu, PS, KDH s Demokratov,

BRATISLAVA. Výstavba nemocnice Rázsochy je politickým zadaním, priestor by mal štát venovať skôr projektom z regiónov. V diskusii na konferencii Vizionári 2023 to uviedla poslankyňa za stranu SaS Jana Bittó Cigániková.

Na konferencii sa zúčastnili aj politici Zuzana Dolinková (Hlas), Oskar Dvořák (Progresívne Slovensko), či Andrea Letanovská (Demokrati), ktorí mali možnosť predstaviť verejnosti priority pre novú vládu vo volebnom období 2023 až 2027.

Peniaze pre nemocnicu v Martine

Keby sa teraz ktokoľvek priznal, že sa nemocnica Rázsochy nestíha postaviť, podľa Cigánikovej by to vyvolalo len nevraživosť a nedôveru voči vláde.

„Ak by ktokoľvek priznal, že sa to nestíha, je s tým spojený taký biľag, že to zase nezvládli a preto si to nechce nikto priznať," povedala Cigániková.

Peniaze vyčlenené v pláne obnovy na výstavbu nemocnice Rázsochy treba podľa nej presunúť na projekty z regiónov. Podľa poslankyne za SaS je dobrou správou to, že sa ministerstvu zdravotníctva a Úradu vlády SR podarilo vyrokovať, že peniaze z plánu obnovy pôvodne určené v prípade nemocnice v Martine na celú výstavbu sa použijú iba na hrubú stavbu.

„Týmto sú peniaze pre nemocnicu v Martine zachránené do tej podoby, aby to vyšlo na hrubú stavbu," dodala.

Podľa Demokratov za Rázsochy môže Matovič

Podľa Andrey Letanovskej, ktorá má na starosti zdravotníctvo v strane Demokrati, by o stave projektu Rázsochy mal hovoriť ten, kto je za to zodpovedný, čím narážala na predchádzajúcu vládu vedenú Igorom Matovičom.

„Bolo by to fér a bolo by to správne, aby bol, samozrejme, pod tlakom," povedala a dodala, že pri výstavbe tejto nemocnice existuje stále plán B aj C, aby sa nemocnica Rázsochy postavila.

„Realizovateľnosť nie je definitívne zavrhnutá, sú tam určité možnosti, najmä posunúť termín. Nemocnica typu Rázsochy, veľkého centra s celoslovenskou pôsobnosťou, je tak obrovský, drahý a pre väčšinu podnikateľov nezaujímavý projekt vzhľadom na nestabilné politické prostredie, že by sme ju nikdy nemali, keby sme na ňu vypísali súťaž," povedala.

Bory nie sú koncovou nemocnicou, tvrdí Hlas

Už minulý rok strana Hlas podľa Zuzany Dolinkovej tvrdila, že z plánu obnovy v takom časovom strese a posune sa nepostaví žiadna nemocnica na Slovensku. „Dnes je to fakt," povedala.

Podľa nej treba peniaze presunúť a urobiť audit lôžok. „Treba povedať, aký je plán B a že Rázsochy nebudú," povedala. Ani Nemocnica Bory podľa nej dnes nespĺňa podmienky, aby bola koncovou nemocnicou.

„Nemajú vedu, výskum a vývoj. Nie je tam dostatočný počet lôžok, čiže v tomto štádiu, v akom sa nachádzajú Bory dnes, nemôžeme hovoriť o splnených atribútoch koncovej nemocnice," uzavrela.

PS chce diskusiu s eurokomisiou

Expert na zdravotníctvo za stranu Progresívne Slovensko Oskar Dvořák sa vyjadril, že v tomto prípade by bola vhodná diskusia s Európskou komisiou o posunutí termínu výstavby Rázsoch.

„Debata by nemala byť o tom, či sa stihne, lebo je jasné, že sa to nestihne. Dôležitejšia je debata o koncovej nemocnici, akú úlohu má plniť a ako má vyzerať, pretože nie je pochýb o tom, že Bratislava nutne potrebuje koncovú štátnu nemocnicu," povedal.

Ak sa podľa neho zachránia prostriedky z plánu obnovy, je dôležité, kde sa peniaze použijú. „Minister avizoval, že tu je viacero plánov a alternatív, ako to urobiť. Treba preskúmať hneď, či sú nejaké projekty, kam by sa tie peniaze mohli presunúť," uzavrel.

Termíny boli tesné, priznáva Stachura

K výstavbe nemocnice Rázsochy sa vyjadril aj expert KDH na zdravotníctvo Peter Stachura, ktorý bol štátnym tajomníkom na ministerstve zdravotníctva za éry ministra Mareka Krajčího (OĽaNO).

„Nesúhlasím s tým, že nebola vízia. Bola to jednoznačná vízia a program. Plán sme mali nastavený tak, aby sa to dalo stihnúť, aj keď termíny boli veľmi natesno," povedal.

Turbulencia na ministerstve zdravotníctva a úplne iné nastavenie priorít podľa neho spôsobilo, že máme obrovský časový sklz a Rázsochy nedokážeme postaviť z plánu obnovy.