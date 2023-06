Maďarsko prijme euro až po roku 2030

Guvernér Maďarskej národnej banky vyhlásil, že ekonomika krajiny nie je riadne pripravená na vstup do eurozóny.

BUDAPEŠŤ. Maďarsko môže prijať euro až po roku 2030, myslí si guvernér Maďarskej národnej banky (MNB) György Matolcsy.

Maďarsko by nemalo uvažovať o prijatí spoločnej európskej meny pred rokom 2030, uviedol v piatok Matolcsy. Ekonomika krajiny totiž podľa neho nie je riadne pripravená na vstup do eurozóny.

Matolcsy uviedol, že keď Maďarsko dosiahne približne 90 percent priemernej úrovne EÚ z hľadiska hospodárskeho rozvoja, potom by sa prijatie jednotnej meny mohlo dostať na program dňa.

"Je nebezpečné vstúpiť do klubu bohatých, kým na to ekonomika nie je pripravená," uviedol Matolcsy pre štátny rozhlas. "Možno okolo roku 2030 alebo o niečo neskôr by sme mohli dosiahnuť 90 percent priemeru EÚ z hľadiska rozvoja, potom sa oplatí vstúpiť do eurozóny, keďže euro má veľa výhod."

Dovtedy sa však oplatí využiť mimoriadny manévrovací priestor, ktorý má MNB na podporu ekonomiky, dodal Matolcsy.

MNB aktuálne bojuje s vysokou infláciou, ktorá je najvyššia v EÚ, pričom ekonomika sa spomaľuje. Medziročná miera inflácie dosiahla v apríli 24 percent.

MNB v máji znížila jednodňovú depozitnú sadzbu o 100 bázických bodov na 17 percent, čím odštartovala cyklus uvoľňovania menovej politiky, keďže vysoké úrokové sadzby prakticky udusili úverovanie.

Minister financií Mihály Varga minulý týždeň uviedol, že Maďarsko pracuje na splnení podmienok vstupu do eurozóny, ale nemá stanovený cieľový dátum prijatia spoločnej meny a táto otázka zatiaľ nie je na programe dňa.