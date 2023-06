Dodávatelia energií sú proti povinnému skladovaniu plynu. Museli by zvýšiť ceny

Novela o energetike, ktorú predložil poslanec Karol Galek zo SaS, je posunutá do druhého čítania.

BRATISLAVA. Jedným z posledných hlasovaní môžu poslanci Národnej rady SR zbytočne predražiť plyn pre domácnosti, firmy, ale aj verejný sektor, upozorňuje na to Združenie dodávateľov energií.

Poslanci majú v parlamente opäť na stole návrh novely zákona o energetike, ktorou sa má zaviesť povinnosť pre dodávateľov energií skladovať plyn.

Novela rieši neexistujúci problém

Poslanecká novela zákona o energetike, ktorú predložil poslanec Karol Galek a poslanci ju v polovici mája posunuli do druhého čítania, povedie podľa združenia v prípade jej schválenia k zvyšovaniu cien pre všetkých odberateľov plynu.

Dodávateľom by novela zákona o energetike zaviedla nové povinnosti, čo sa týka skladovania plynu na území Slovenska.

„Dodávatelia plynu pritom už dnes majú zo zákona povinnosť zabezpečiť plyn pre svojich odberateľov na území Slovenska, ako aj povinnosť predkladať údaje o jej plnení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,“ upozornila predsedníčka výkonnej rady Združenia dodávateľov energií Jana Ambrošová.

Aktuálny stav zásobníkov plynu je už dnes podľa vyjadrení verejných predstaviteľov, ale aj firiem prevádzkujúcich zásobníky na území Slovenska dostatočný aj na vykurovaciu sezónu 2023/2024.

„Novela teda rieši neexistujúci problém za cenu vyšších cien plynu, a to navyše v čase, kedy nielen domácnosti, ale aj firmy, obce a mestá bojujú s vysokými cenami a infláciou,“ dodala Ambrošová.

To, o koľko môže v prípade schválenia novely zákona parlamentom zdražieť plyn, nie je podľa Združenia dodávateľov energií jasné.

Náklady v desiatkach miliónov eur

Poslanecký návrh, ktorý kopíruje nedávno zamietnutý vládny návrh, totiž neobsahuje ani analýzu, s akým zvýšením cien plynu musia v prípade jeho schválenia počítať domácnosti, firmy či verejný sektor. Podľa združenia sa však náklady budú pohybovať v desiatkach miliónov eur.

„Pán poslanec Galek pritom v návrhu napríklad uviedol, že táto novela nebude mať dopad na rozpočet verejnej správy. To by však bolo možné iba, ak by obce, mestá, celý verejný sektor prestali kúriť,“ zdôraznila Ambrošová s tým, že schválenie takejto novely bez pripomienkového konania a odbornej diskusie na poslednej schôdzi končiaceho parlamentu je nezodpovedné.

Združenie dodávateľov energií vyzýva poslancov parlamentu, aby novelu neschválili. Novelu zákona o energetike by mali poslanci schvaľovať na schôdzi parlamentu začínajúcej 13. júna.

„Schváliť na jednej z posledných schôdzí parlamentu úplne zbytočné zvyšovanie cien plynu pre domácnosti, firmy, obce, asi nie je zámerom poslancov. Najmä ak dva týždne pred posunutím tohto poslaneckého návrhu do druhého čítania zamietli takmer identický vládny návrh z dôvodu, že situácia s plynom na Slovensku je pod kontrolou,“ konštatovala Ambrošová.