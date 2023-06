Pôrodnica v Nemocnici Bory je otvorená aj pre poistenky štátnej poisťovne

Neodkladnú zdravotnú starostlivosť hradí poisťovňa v plnej výške, oznámil minister zdravotníctva Palkovič.

BRATISLAVA. Pôrodnica v Nemocnici Bory je otvorená aj pre poistenky Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Na brífingu po stretnutí vedenia rezortu so zástupcami bratislavských nemocníc a zástupcami štátnej poisťovne to uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič.

„Neodkladnú zdravotnú starostlivosť hradí poisťovňa v plnej výške, teda nič nestojí v ceste tomu, aby pôrody pre poistenky Všeobecnej zdravotnej poisťovne boli realizované v tomto zariadení," povedal.

Hľadajú sa zdroje na zmluvy

Do konca júla chce minister posúdiť, aký bude o tieto pôrody záujem a aké budú finančné možnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Ďalšie rokovanie by sa malo podľa Palkoviča uskutočniť o týždeň. Dovtedy by mala Asociácia nemocníc Slovenska a Asociácia štátnych nemocníc rokovať o tom, ako vyčleniť dostatočný objem finančných prostriedkov na zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Bory.

„Dohodli sme sa na tom, že jedna, ani druhá strana nebude dávať klamlivé reklamy, či informácie zdieľané len jednostranne, aby sa nešírili dezinformácie, ktoré účelovo vychádzali," povedal Palkovič k predstaviteľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Nemocnice Bory.

Podľa neho sa tým nebude dvíhať mediálny tlak, ktorý negatívne vnímali obe strany.

Generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Richard Strapko zdôraznil, že je dôležité, aby poistenci štátnej zdravotnej poisťovne neboli v neistote.

„Ak pôjde rodička Všeobecnej zdravotnej poisťovne rodiť do Borov, tak my to ako neodkladnú zdravotnú staroslivosť, samozrejme, preplatíme. Chceme ubezpečiť všetkých poistencov, že je absolútne kľúčové, že budú ošetrení," povedal.

Štátna poisťovňa podľa neho postupne vyhovie všetkým žiadostiam o zazmluvnenie od predstaviteľov Nemocnice Bory, ak sa vyrieši, z akých finančných zdrojov tieto zmluvy pokryje.

Odkiaľ prichádza personál

Minister zdravotníctva Michal Palkovič v súvislosti s Nemocnicou Bory uviedol, že potrebuje vedieť, odkiaľ zdravotnícky personál do tejto nemocnice prichádza.

„Potom sa vieme baviť s Asociáciou nemocníc Slovenska a Asociáciou štátnych nemocníc o tom, odkiaľ peniaze pre Nemocnicu Bory alokovať," povedal.

Do Nemocnice Bory sa totiž podľa neho presúvajú lekári nielen z bratislavských nemocníc, ale napríklad aj z nemocnice zo Skalice, či Galanty.