V lete sa na Slovensku obracajú milióny. Kto si z nich zoberie najviac?

Cestovný ruch má za sebou ťažké dva roky, oživenie bolo viditeľné už vlani.

Tatralandia: „Páni slovenskej zimy“ investovali aj do akvaparkov. (Zdroj: TASR - Andrej Galica)

Slováci dovolenkujú v cudzine pri mori aj doma na Slovensku. Ak k nim pripočítame turistov zo zahraničia, vznikne masa klientov, na ktorú sa sústreďujú slovenské hotely a penzióny, reštaurácie, akvaparky, obchodníci a prevádzkovatelia atrakcií.

U koho končí najviac peňazí od dovolenkárov? Ktoré firmy ťažia z letného cestovného ruchu?

INDEX sa pozrel na pomyselnú špičku ľadovca. Patria do nej spoločnosti známych finančných skupín, privatizérov a veľkopodnikateľov, ale aj podniky miestnych samospráv a odborárov. Spoločné majú to, že príjmy počítajú v miliónoch.

Žraloci sa tešia aj slnku

Finančníkov, ktorí vzišli zo skupiny J&T, môžeme označiť ako „pánov slovenskej zimy“, vlastnia najväčšie tunajšie lyžiarske strediská. S veľkým náskokom sú však aj pánmi slovenského leta. Svoj biznis nastavili tak, že im generuje tržby počas celého roka.

J&T sa do cestovného ruchu pustila krátko po prelome tisícročí. Začali, podľa očakávaní, v slovenskej top destinácii, vo Vysokých Tatrách. „Ich potenciál je absolútne nevyužitý v porovnaní s inými prírodnými danosťami v Európe alebo v Severnej Amerike,“ vysvetľoval v roku 2006 pre Hospodárske noviny spolumajiteľ J&T Peter Korbačka.

Expanziu finančníkov zastrešuje spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR), ktorej najväčším akcionárom a predsedom predstavenstva je Igor Rattaj. Okrem lyžiarskych stredísk vo Vysokých a Nízkych Tatrách v súčasnosti ovláda zábavné parky, hotely i doplnkové služby.

Najsilnejším segmentom TMR sú horské strediská, v sezóne 2020/2021 (novšie údaje zatiaľ nie sú k dispozícii) tvorili 29 percent jeho výnosov. Za nimi nasledovali hotely (24 percent), realitné projekty (15,5 percenta), reštauračné zariadenia (14 percent) a zábavné parky (11,5 percenta).

Väčšinový akcionár TMR Igor Rattaj. (zdroj: SME - Marko Erd)

K Tatralandii dokúpili Bešeňovú

Počas leta sú na Slovensku vyhľadávané najmä lanovky vo Vysokých Tatrách, kým nízkotatranská Jasná v tomto smere za zimou zaostáva. Letnými ťahúňmi TMR sú, samozrejme, akvaparky.

Tatralandiu pri Liptovskom Mikuláši kúpila firma v roku 2011 s očakávaním, že táto akvizícia zvýši jej letné tržby o 75 percent. Sľubovala si od nej aj to, že dokáže lepšie rozložiť cash flow počas zimy a leta, diverzifikovať riziká a znásobiť efektívnosť investícií.

V súčasnosti je Tatralandia jedným z najväčších celoročných akvaparkov s ubytovaním v strednej Európe. Zistiť jej tržby však nie je jednoduché, lebo je začlenená priamo pod TMR.

V prípade druhého akvaparku v jeho portfóliu je to jednoznačnejšie. V roku 2022 TMR oznámil kúpu sto percent akcií spoločnosti Eurocom Investments, ktorá je majiteľom Vodného parku Bešeňová.

Igor Rattaj komentoval túto akvizíciu slovami, že od nej očakáva synergické efekty, ďalší rozvoj Bešeňovej a spoločný manažment s Tatralandiou. Vlani Eurocom dosiahol rekordné tržby 15,2 milióna eur a vytvoril 1,5-miliónový zisk.​

Vodný park Bešeňová. (zdroj: TMR)

Synergické efekty

​Majitelia TMR by si asi želali, aby ste počas leta navštívili Tatry, vyviezli sa na Lomnický štít ich lanovkou, najedli sa tam v ich reštaurácii a potom sa ubytovali v niektorom z ich hotelov.

Len TMR na Slovensku prevádzkuje 13 ubytovacích zariadení, medzi nimi Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a hotel Grand v Jasnej. Ďalší tatranský rezort, Grand Hotel Kempinski High Tatras, prevádzkuje spoločnosť BHP Tatry, ktorá tiež patrí „do rodiny J&T“.

TMR jednoznačne dominuje štatistikám slovenského cestovného ruchu. V hospodárskom roku od novembra 2021 do októbra 2022 dosiahol tržby vyše 90 miliónov eur. Medziročne sa síce zvýšili o 88 percent, stále však zaostali za rekordným rokom 2019, keď atakovali 107 miliónov eur.

Hovorca TMR Marián Galajda pre INDEX uvádza, že pomer tržieb slovenských prevádzok spoločnosti je 57:43 v prospech zimy. S tým, že jednotlivé časti sezóny majú isté špecifiká.

„Napríklad v Jasnej v zime tvorí slovenská klientela len zhruba jednu tretinu. Jednu tretinu tvoria Poliaci a zvyšok ďalšie národnosti. V lete Jasnú navštevujú najmä Slováci, prípadne Česi a celkovo je jej návštevnosť v porovnaní so zimou nižšia,“ vysvetľuje.

V každom prípade, ak v lete vyberiete do Vysokých alebo Nízkych Tatier, šanca, že dáte zarobiť práve finančníkom z J&T je vysoká. V cestovnom ruchu vytvorili produkt s veľkými synergickými efektmi.

Zastrešuje ubytovanie, prepravu, zábavu aj stravovanie. Nehovoriac o doplnkových službách, ktoré k cestovnému ruchu patria, ako sú predajne s darčekmi a športovými potrebami.

Odborársky biznis

Ďalším silný hráčom v slovenskom cestovnom ruchu je spoločnosť Sorea. Prevádzkuje jedenásť hotelov, z toho päť vo Vysokých a štyri v Nízkych Tatrách (Urán, Trigan, Hutník, SNP a Marmot).

Majiteľom Sorey je Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike. Podľa Registra partnerov verejného sektora má v ňom najsilnejšiu pozíciu a najviac hlasovacích práv (vyše 26 percent) OZ Kovo, za ktorým nasleduje Integrovaný odborový zväz (17 percent). Celkovo má Jednotný majetkový fond 27 akcionárov.

Sorea v roku 2022 zaznamenala tržby 11,7 milióna eur a skončila v pomerne vysokej strate. V červených číslach bola v uplynulých troch rokoch, za ktoré vygenerovala kumulatívnu stratu takmer päť miliónov eur.

Za poslednú polovicu dekády bola Sorea v pluse len raz, a to v predpandemickom roku 2019, keď pri tržbách 14,3 milióna eur vytvorila 185-tisícový zisk.

INDEX so žiadosťou o zhodnotenie hotelového biznisu oslovil vedenie odborárskeho majetkového fondu. Pýtal sa tiež na to, či neuvažuje o predaji hotelov. Do uzávierky článku na naše otázky nereagovalo.