Treba sa pripraviť na život bez eurofondov, povedal maďarský minister

Nahradiť by ich podľa Nagyho mohli priame zahraničné investície.

BUDAPEŠŤ. Priame zahraničné investície môžu nahradiť eurofondy, a dokonca môžu byť ešte lepšie, vyhlásil v utorok minister hospodárskeho rozvoja Márton Nagy, podľa ktorého sa maďarská ekonomika musí pripraviť na život bez eurofondov.

Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

"Z hľadiska vplyvu sú priame zahraničné investície lepšie. Rozdeľovanie kapitálu vykonáva trh, nie my, takže trh presne vie, čo má robiť," povedal Nagy v rozhovore pre server vg.hu s poznámkou, že rozdeľovanie eurofondov vykonáva vláda, ktorá sa snaží robiť to čo najlepšie.

"Myslím si však, že ak si trh prerozdeľuje zdroje, je to vždy efektívnejšie ako verejné prerozdeľovanie. Je pravda, že v maďarskej ekonomike chýbajú eurofondy, no zároveň, ako som spomínal, nie sú dominantné vo financovaní ekonomiky. Je to ľahko vymeniteľný zdroj. V strednodobom a dlhodobom horizonte pri vyššom rozvoji budeme stále fungovať bez fondov EÚ, pretože nad určitým stupňom rozvoja sa zákonite staneme čistým prispievateľom. Maďarská ekonomika sa teda tak či onak musí zaobísť bez fondov EÚ," domnieva sa Nagy.

Poslanci maďarského parlamentu 3. mája schválili balík zákonov reformy súdnictva, na ktorých sa maďarská vláda dohodla s Európskou komisiou s cieľom získania prostriedkov z kohézneho fondu Európskej únie a z fondu obnovy.

Podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v Bruseli reagovala, že tento balík obsahuje iba štyri míľniky z určených 27, ktoré treba splniť.

"V zmysle dohody môže Orbánova vláda poslať prvú žiadosť o platbu iba vtedy, keď budú splnené všetky podmienky," dodala eurokomisárka.

Podľa informácií spravodajského webu Euronews je ťažké predpovedať, kedy bude môcť Maďarsko čerpať eurofondy, pretože plnenie ostatných podmienok napreduje iba veľmi pomaly.

Štyri podmienky súvisiace s justíciou sú jedným z prvkov blokovania eurofondov Maďarsku vo výške 12,7 miliardy eur z rámca sedemročného rozpočtu v celkovej výške 22 miliárd eur. Z tohto rozpočtu bolo zablokovaných 6,3 miliardy eur pre problémy s korupciou a približne 2,5 miliardy eur pre zaobchádzanie s utečencami a LGBTQ komunitou, ako aj pre porušovanie akademickej slobody.

Ďalšie pozastavené zdroje určené pre Maďarsko sa týkajú 5,8 miliardy eur z fondu obnovy. Podmienky ich čerpania boli určené v rámci právneho konania voči Maďarsku pre nedodržiavanie princípov právneho štátu.