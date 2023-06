Prišlo vám vyúčtovanie za byt? Nepríjemnému prekvapeniu sa dá vyhnúť správnym nastavením platieb

Ak vám neprišlo do konca mája, kontaktujte správcu.

Do konca mája mali správcovia vlastníkom bytov doručiť vyúčtovania zálohových platieb za minulý rok. Napriek rastúcim cenám energií a inflácii aj teraz za väčšinou nedoplatkov na zálohových platbách za byt stojí najmä nesprávne nastavenie platieb.

Uplynulá zima bola k spotrebiteľom tepla milosrdná, a tak odpadá ďalší, inak významný faktor, ktorý vplýva na vývoj nedoplatkov za kúrenie a ohrev vody.

Rok 2022 bol podľa Slovenského zväzu tepla piaty najteplejší od roku 1931, pričom spotreba teplej vody klesla v priemere o osem percent v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi rokmi. Navyše, ľudia už trávili doma menej času vďaka zrušeniu karanténnych opatrení.

Ak majú vlastníci bytov voči vyúčtovaniu výhrady, treba ich správcovi doručiť čo najskôr.

Náklady rástli

„Z vlastnej skúsenosti, ako správcu a ako predsedu spoločenstva vlastníkov bytov, môžem konštatovať, že zvýšené náklady boli skoro na všetkých položkách uvedených v mesačnom predpise, ktoré vlastníci dostávajú pri význačných zmenách cien,“ hovorí Monika Šamková, prezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.

„V cenách sa premietla inflácia, zvýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie cien energií, ale aj bankových poplatkov či poštovného. Ak to jednotliví dodávatelia neurobili vlani, urobili to tento rok a odzrkadlí sa to vo vyúčtovaní, ktoré dostanú až v roku 2024,“ dodáva.

Zálohové platby sa upravovali ešte v januári

Výška mesačných zálohových platieb sa vypočítava na základe skutočných spotrieb vody, tepla a energií vlastníkov bytov v predchádzajúcom roku.

Správcovské spoločnosti väčšinou premietli minuloročný nárast cien energií a tepla do vyšších zálohových platieb na tento rok ešte ku koncu roka 2022, prípadne začiatkom tohto roka.

Vlani pritom vláda rozhodla o zastropovaní cien energií pre domácnosti na tento rok – rast ceny plynu a tepla najviac o 15 percent a za elektrinu sa cena nezmenila.

Navýšenie zálohových platieb na tento rok predstavovalo približne 20 až 50 eur na byt, informovali niektoré správcovské spoločnosti.

Nesprávne nastavené platby

Na vyúčtovaní zálohových platieb za rok 2022 tak ceny energií neboli primárnou príčinou vzniku nedoplatkov, myslí si František Fecko, predseda predstavenstva a riaditeľ Bytového družstva Snina.

Tvrdí, že hlavná príčina najväčších nedoplatkov zostáva tradične rovnaká, a to nesprávne nastavenie zálohových platieb, ktoré neodrážalo skutočnú spotrebu najmä vody a tepla.

„V našom prípade sa ceny energií odrazili na zvýšení zálohových platieb zhruba o 15 percent, na nedoplatky to nemalo zásadný vplyv. Ak správne nastavíte predpis mesačných platieb, tak by tam nemalo byť žiadne nepríjemné prekvapenie v podobne vysokých nedoplatkov. U nás, ak máme extrémne prípady, kedy nedoplatok vyskočí na niekoľko sto eur, môžu si za to väčšinou ľudia sami,“ vysvetľuje Fecko.