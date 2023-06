Najvyšší kontrolný úrad kriticky hodnotí čerpanie eurofondov aj realizáciu projektov

Slovensko prišlo o 391 miliónov eur pre nezrovnalosti spôsobené zlým verejným obstarávaním alebo nedodržaním pravidiel.

BRATISLAVA. Najvyšší kontrolný úrad SR opakovane upozorňuje na nedočerpávanie prostriedkov európskych fondov.

Pred posledným rokom, kedy môže Slovensko využiť európsku finančnú pomoc z končiaceho sa programového obdobia, sa vyčerpalo podľa úradu len necelých 65 percent z celkovej alokácie.

Strata takmer 400 miliónov za porušenie pravidiel

Pre rok 2023 teda zostalo na hospodárne a efektívne využitie viac ako 5 miliárd eur.

V európskom porovnaní je naša krajina dlhodobo na posledných priečkach a nižšie čerpanie vykazujú už len Španielsko a Taliansko, upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad.

Negatívom je podľa úradu aj fakt, že doposiaľ prišlo Slovensko o 391 miliónov eur pre nezrovnalosti spôsobené zlým verejným obstarávaním prijímateľa alebo nedodržaním európskych pravidiel zo strany poskytovateľa.

„Ešte vážnejšia situácia je v novom programovom období, kde sa v druhom roku jeho implementácie nevyužilo ani jedno euro zo strany zodpovedných ministerstiev a nevyhlásila sa žiadna výzva,“ hovorí predseda slovenských kontrolórov Ľubomír Andrassy.

Jeden zo 72 miliónov na škôlky

Najvyšší kontrolný úrad kriticky hodnotí aj realizáciu projektov v rámci plánu obnovy, v rámci ktorého bola v predchádzajúcom roku rozpočtovaná finančná pomoc vo výške 1,3 miliardy eur a skutočné plnenie nepresiahlo 50 miliónov eur.

Najväčší objem z pôvodne rozpočtovanej sumy, teda 334 miliónov eur, mal smerovať do oblasti školstva, do zdravotníctva 184 miliónov eur a životného prostredia 181 mil. eur.

Napríklad na dobudovanie kapacít materských škôl sa zo 72 miliónov eur využil podľa úradu len jeden milión, na modernizáciu vysokoškolského prostredia sa nečerpalo ani euro z alokovanej sumy 30 miliónov eur.

Zadlžovanie nemocníc pokračuje

Kritickú mieru ohrozenia čerpania vykazovali v minulom roku tiež projekty súvisiace s výstavbou nemocníc v Bratislave s rozpočtovanou sumou 281 miliónov eur a Martine so sumou 330 miliónov eur.

Národná autorita pre externú kontrolu vo svojom stanovisku k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2022 upozorňuje poslancov parlamentu na pokračujúce zadlžovanie zdravotníckych zariadení.

To sa výrazne premieta nielen do zvyšovania dlhu nemocníc voči Sociálnej poisťovni, ale aj do nedodržiavania záväznej európskej smernice o oneskorených platbách.

Práve pre porušovanie pravidiel EÚ hrozí Slovensku podľa kontrolórov konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie, ktorého výsledkom môžu byť niekoľkomiliónové sankcie.

Celkové záväzky fakultných a univerzitných nemocníc sa dostali nad úroveň miliardy eur, pričom jednotlivé oddlžovania v zdravotníctve nepriniesli systémové zmeny a ani v roku 2022 sa nespustil žiadny DRG systém, ktorý má nastaviť jasný a efektívny úhradový mechanizmus.

Napriek výraznému ústupu ochorenia COVID-19 už na jar 2022 sa naďalej z rozpočtu zdravotníctva uhrádzajú dodávky nových vakcín. Pričom od decembra 2020 do februára 2023 sa na Slovensko dodalo takmer 14,7 mil. dávok za 264 mil. eur.

Na skladoch je tak dnes k dispozícii viac ako 6 miliónov vakcín, ktorých počet sa bude podľa úradu neustále zvyšovať a zo štátneho rozpočtu sa použijú financie nielen na ich nákup, ale aj uskladnenie.

Nutnosť odoberania vakcín súvisí so zmluvnými podmienkami, ktoré s výrobcami v mene členských štátov vyrokovala Európska komisia.

Riešenie tohto vážneho problému nie je podľa úradu v rukách národnej vlády, tá je bez priamej možnosti ukončenia zmlúv, ktoré výrazným spôsobom zaťažujú rozpočty určené na podporu zdravia občanov.

Andrassy sa preto obrátil na vedenie Európskeho dvora audítorov s podnetom na preverenie dodržiavania pravidiel zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri použití verejných financií.