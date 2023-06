Bitcoin by mohol budúci rok dosiahnuť hodnotu 100-tisíc dolárov, povedal analytik

Existuje niekoľko faktorov, ktoré by mohli k rastu ceny prispieť.

BRATISLAVA. Analytici a nadšenci kryptomien diskutujú, či a kedy by bitcoin mohol dosiahnuť hodnotu 100-tisíc amerických dolárov. Nemožno vylúčiť, že sa tak stane v roku 2024.

Existuje niekoľko faktorov, ktoré by mohli k rastu ceny bitcoinu prispieť. Medzi tieto faktory patrí napríklad jeho inštitucionálne prijatie, priaznivé regulačné prostredie alebo zvýšená informovanosť o kryptomenách, komentoval analytik spoločnosti Freedom Finance Europe Maxim Manturov.

Polenie bitcoinu

Manturov poukázal na takzvané polenie bitcoinu, ku ktorému dochádza každých 210-tisíc blokov alebo približne každé štyri roky.

"Keď nastane halving, odmena za úspešnú ťažbu bloku sa zníži na polovicu. To znamená, že sa zníži ponuka nových bitcoinov vstupujúcich na trh, čo môže viesť k následnému zvýšeniu ceny bitcoinov," uviedol.

Polenie podľa neho znižuje ponuku bitcoinov, čo by mohlo zvýšiť ich vzácnosť a hodnotu zároveň po nich zvyšuje dopyt, pretože ich ťažiari na pokrytie svojich nákladov musia nakupovať viac.

Možno budúci rok

Manturov povedal, že zatiaľ je predčasné hovoriť o tom, čo sa stane s cenou bitcoinu po ďalšom polení, ktoré má budúci rok nastať.

"Na základe historických údajov je však pravdepodobné, že cena bitcoinu v nasledujúcich rokoch výrazne vzrastie, a navyše, ak sa polenie bude zhodovať so začiatkom cyklu znižovania sadzieb FED-u, mohlo by to poskytnúť ďalšiu výraznú podporu téze o BTC," dodal.

Bitcoin je podľa neho čoraz viac akceptovaný inštitucionálnymi investormi, čo by mohlo viesť k zvýšeniu dopytu po ňom, a teda aj k nárastu jeho ceny.

Zároveň je regulačné prostredie pre bitcoin čoraz priaznivejšie, čo by mohlo podnikom uľahčiť investovanie do bitcoinu, a teda aj k nárastu jeho ceny. Taktiež väčšia informovanosť o ňom by mohla viesť k zvýšenému dopytu zo strany retailových investorov.

"Ak sa tieto faktory potvrdia, je možné, že bitcoin by mohol v roku 2024 dosiahnuť cenu 100-tisíc USD. Je však dôležité mať na pamäti, že bitcoin je volatilné aktívum a jeho cena môže výrazne stúpnuť alebo klesnúť," uzavrel Manturov.