Strana SaS vytvorila Radu pre dobiehanie EÚ, ide o tretí odborný tím strany

BRATISLAVA. Po rokoch stagnácie až úpadku potrebuje Slovensko opäť začať dobiehať Európsku úniu, a to najmä v životnej úrovni ľudí. Krajina preto potrebuje rásť rýchlejšie ako iné krajiny únie, v skutočnosti však rastie pomalšie.

Vyhlásil to predseda SaS Richard Sulík vo štvrtok pri predstavovaní Rady pre dobiehanie EÚ, ktorá je tretím odborným tímom strany zriadeným pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami.

Predsedom rady bude Ján Oravec

"Ceny potravín, inflácia všeobecne alebo štátny rozpočet, ktorý sa nachádza v dezolátnom stave. Toto všetko sa týka ekonomickej oblasti a práve tu bude naša Rada pre dobiehanie EÚ predkladať riešenia, ktoré majú pomôcť zvýšiť životnú úroveň pre obyvateľov Slovenska," avizoval Sulík.

Predsedať jej bude poslanec a tímlíder pre hospodárstvo SaS Ján Oravec. "Rada je odborná platforma, ktorá združuje niekoľkých tímlídrov, členov SaS, ale aj odborníkov z praxe a zástupcov podnikateľov. Budeme sa vo svojej činnosti zameriavať na kľúčové faktory, ktoré potrebujeme zlepšiť, pokiaľ ide o dobiehanie EÚ," priblížil.

Podpora podnikania

Ak sa má zlepšiť životná úroveň slovenských občanov, jedným z kľúčových faktorov podľa Oravca je, aby sa na Slovensku oplatilo podnikať.

"Zlepšenie podnikateľského prostredia, zosúladenie legislatívnych noriem v oblasti trhu práce s potrebami 21. storočia, lepšie využívanie potenciálu pre slovenské firmy na jednotnom trhu EÚ, rozvoj medzinárodného obchodu, pretože slovenská ekonomika je veľmi malá a zároveň veľmi otvorená. Toto sú všetko konkrétne parametre, ktorými sa budeme zaoberať," vymenoval.

Rada podľa neho nebude pracovať na abstraktnej úrovni, ale bude reagovať na konkrétne návrhy zákonov a rôznych predpisov, či už zo strany slovenskej vlády, jednotlivých rezortov alebo európskych inštitúcií. Bude tiež reagovať na podnety, ktoré dostáva SaS a jej členovia. Fungovať má na permanentnej báze.

"Nejde o to, že jeden politický subjekt zvolá jednu akciu pred voľbami. Ide tu o serióznu snahu o permanentný dialóg so všetkými, ktorým leží na srdci to, aby Slovensko bolo úspešnou krajinou v EÚ," dodal Oravec.

Členmi rady sú poslanci SaS Marián Viskupič a Peter Cmorej, bývalá predsedníčka parlamentného hospodárskeho výboru Jana Kiššová, bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska Martin Barto, právnička Petra Satinová, riaditeľ Burzy cenných papierov Bratislava Lukáš Bonko, generálna riaditeľka MH Manažment Marianna Ondrová.

Tiež europoslanec SaS Eugen Jurzyca, predseda Správy štátnych hmotných rezerv Ján Rudolf, expert na ekonomický rozvoj a trhové reformy Marián Tupý, prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík a viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Róbert Spišák.