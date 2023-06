Môže prenajímateľ použiť kauciu na zaplatenie nedoplatku za podnájomníka? (otázky a odpovede)

Čo radia právnici - 1. časť.

Majitelia bytov dostali na konci mája vyúčtovania spotreby za uplynulý rok. Mnohí z nich svoje nehnuteľnosti prenajímajú a práve preplatky či nedoplatky sa môžu stať dôvodom na nezhody.

Môžu žiadať podnájomníka o uhradenie prípadného nedoplatku? Čo v prípade preplatku?

Na otázky odpovedá Lucia Volčková, advokátka v právnickej firme Vojčík & Partners.

1. Ako najlepšie riešiť nedoplatky za energie v prenajímanom byte? Čo treba mať uvedené v zmluve?

V prvom rade je potrebné, aby bola v nájomnej zmluve určená samostatne výška nájmu a výška úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva. Platí to tak pre zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ako aj tie podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu.

Ak by to tak nebolo, prenajímateľ by nemal nárok na úhradu prípadných nedoplatkov za energie, keďže by nebolo možné určiť, akú pôvodnú sumu za energie mesačne hradil resp. mal hradiť nájomca.

Zároveň je dôležité, aby bol vykonaný odpočet pri prevzatí bytu na začiatku nájomného vzťahu. Tiež je potrebné urobiť odpočet aj pri skončení nájomného vzťahu, kedy sa spíše zápisnica o odovzdaní bytu. V nej bude spísaný stav všetkých meradiel.

Na úhradu prípadných nedoplatkov za energie v prenajímanom byte sa môže použiť peňažná zábezpeka (depozit, kaucia). To je inštitút, ktorý slúži na zabezpečenie nároku prenajímateľa, musí byť však dohodnutý v nájomnej zmluve.

2. Dlhodobý nájomca odišiel z bytu k 1. máju 2023, prenajímateľ mu vrátil kauciu. Na konci mája prišlo vyúčtovanie s vysokým nedoplatkom. Preto požiadal bývalého nájomcu o zaplatenie nedoplatku, ten to však odmietol. Aké má možnosti dostať sa k peniazom?

V takom prípade neostáva prenajímateľovi nič iné, ako zažalovať nájomcu o zaplatenie nedoplatku. Odporúčali by sme zažalovať nájomcu v tzv. upomínacom konaní, v ktorom ušetrí pri podaní návrhu polovicu obvyklej výšky súdneho poplatku.