Zvýšené riziko škôd vplyvom počasia môže ovplyvniť ceny poistného

V blízkej budúcnosti sa môže stať, že poisťovne začnú častejšie odmieta uzatváranie zmlúv.

BRATISLAVA. Škody z prívalových dažďov každoročne dosahujú státisíce. A výkyvy počasia budú v dôsledku klimatických zmien do budúcnosti len extrémnejšie.

To znamená nielen viac škôd, ale aj prekresľovanie povodňových máp a obmedzovanie možností ochrániť vlastnú nehnuteľnosť poistením.

Môže nastať odmietnutie poistenia

Častým problémom je pritom aj zle nastavené poistenie, či podpoistenie. V horšom prípade žiadne poistenie.

„Vzhľadom na čoraz častejšie výkyvy počasia a hroziace vysoké škody by už poistenie vlastného majetku malo byť samozrejmosťou,“ hovorí odborný garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom Pavol Michalec.

Ak je totiž dobre nastavené, dokáže výrazne zmierniť dopady poistnej udalosti. Ako však upozorňuje odborník, dôležité je poistenie nastaviť správne, aby zohľadnilo všetky riziká.

Ako pokračoval finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, majitelia domov a bytov v rizikových oblastiach by si mali skontrolovať, či majú poistenú nehnuteľnosť a ak nie, uzavrieť si poistnú zmluvu čím skôr. „Pretože v blízkej budúcnosti už túto možnosť nemusia dostať,“ hovorí Búlik.

Zvýšené riziko škôd môže ovplyvniť ceny poistného

Poisťovne môžu podľa neho na zvýšené riziko reagovať zvyšovaním cien poistenia a odmietaním nových zmlúv.

Tí, ktorí poistenie bývania aj majú, tak niektorí majú nedostatočnú výšku poistenia. Podpoistenie nastáva vtedy, ak je hodnota nehnuteľnosti oveľa vyššia ako poistná suma.

„Zoberme si príklad rodinného domu, ktorý by sa dnes dal postaviť za stotisíc eur. Búrka so silným vetrom z neho odniesla časť strechy a spôsobená škoda dosiahla 10-tisíc eur, dom je však poistený len na 70-tisíc, čo bola jeho nová hodnota pred piatimi rokmi. Poisťovňa môže vyplatiť poistné plnenie vo výške len 70 percent skutočnej škody, teda odráta z neho 30-percentné podpoistenie,“ vysvetľuje Pavol Michalec.

Odporúča sa fotodokumentácia

Ako informuje hovorkyňa poisťovne Allianz Lucia Strnad Muthová, vzniknutú škodu v domácnosti či na nehnuteľnosti treba čo najskôr nahlásiť poisťovni.

„Odporúčame poškodenia aj nafotiť a fotodokumentáciu priložiť k hláseniu škody,“ usmernila Muthová.

Ak je to možné, po poistnej udalosti by mali klienti s odstraňovaním následkov alebo opravou podľa vyjadrení poisťovne Generali počkať do obhliadky poisťovne.

Samozrejme, ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov nevyhnutné začať s odstraňovaním škôd skôr, ľudia to môžu urobiť. V takom prípade je však potrebné si poistnú udalosť zdokumentovať.