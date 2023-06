Slováci dotujú málo, v Česku vám zaplatia polovicu fotovoltiky (rozhovor)

Ľudia nie sú motivovaní ísť do drahších, ale lepších riešení, hovorí šéf inštalačnej firmy Jiří Koudela.

Kým Slovensko sa do boomu fotovoltiky pre domácnosti ešte len dostáva, Poľsko ho už má za sebou a Česko sa na jeho vlne už dlhšie vezie. Rozlišovacím faktorom medzi jednotlivými krajinami je rozdielna podpora štátu.

„V Česku sú dotácie nastavené na základe investičných nákladov. Získať sa dá až 50 percent investície, čo ľudí motivuje siahať po vhodnejších, aj keď drahších inštaláciách,“ hovorí Jiří Koudela, šéf spoločnosti Columbus Energy pre Slovensko, ktorá patrí k najväčším dodávateľom inštalácií fotovoltiky v Poľsku.

Na porovnanie, na Slovensku možno na fotovoltiku získať v závislosti od výkonu systému dotáciu najviac 1500 eur.

Dotácie však nie sú všetko. Pre väčší rozmach domácej výroby energie o slnka budú potrebné aj pomerne veľké investície do distribučných a prenosových elektrických sietí.

„Na južnej Morave, kde svieti najviac slnka, už existujú miesta, kde distribútor do siete nepripája. Kapacita siete na to skrátka nepostačuje,“ vysvetľuje Jiří KOUDELA v rozhovore pre INDEX.

Naši čitatelia sa sťažujú, že nainštalovaná fotovoltika im ani v slnečných dňoch nevyrába. Systém vypne menič a hlási prepätie v sieti. Stretli ste sa s takýmito prípadmi?

Osobne nie. Je však pravda, že menič sa takto štandardne chráni v situáciách, keď v sieti dochádza k prepätiu, respektíve podpätiu. Inak by sa mohlo stať, že stále vyrábajúca fotovoltika v prípade poruchy, ktorá si vyžiada príchod technika, zavlečie do siete napätie a dôjde k úrazu elektrickým prúdom.

Batéria predĺži návratnosť len o pár rokov

Čo by mali robiť majitelia fotovoltiky, ktorí majú tento problém?

Treba tlačiť na distribútora, ktorý by mal na mieste zmerať napäťové pomery a upraviť ich tak, aby k vypínaniu meniča nedochádzalo. Na druhej strane, fotovoltická elektráreň je nestabilný zdroj. Nastaviť veci tak, aby po jej zapojení bolo v sieti v každom okamihu správne napätie, nie je jednoduché.

Nemala by to distribučná spoločnosť riešiť predtým, než sa fotovoltika nainštaluje? Sama predsa na to vydáva povolenie.

Problém s prepätím často spôsobí až inštalácia nového zdroja. Dovtedy sa nemusí prejaviť. Často sa deje na takých miestach, kde v minulosti bolo napätie prirodzene nízke, a tak ho distribútor cielene zvýšil.

Ako môže problémom po pripojení predísť domácnosť, ktorá si zavádza fotovoltiku?