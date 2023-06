Vláda aktualizovala plán rozvoja vodíkových technológií

Akčný plán rozvoja elektromobility obsahuje 16 konkrétnych opatrení ako aj časový horizont, kedy by mali byť naplnené. Väčšina návrhu je priamo krytá z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ide o viac ako 80 mil. eur. Má zvýšiť dostupnosť nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá ale aj pomoc pri dekarbonizácii dopravy a znižovaní závislosti na fosílnych palivách v doprave.

Vláda schválila novelu nariadenia, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny. Návrh okrem iného zavádza definíciu zmluvnej ceny za dodávku elektriny. Tá v porovnaní so súčasným znením spresňuje základ pre výpočet kompenzácie zo štátneho rozpočtu. Zároveň sa v prípade dodávky elektriny ustanovuje mechanizmus konkrétneho spôsobu stanovenia výšky kompenzácií vyplácaných zo štátneho rozpočtu.

Do zoznamu budov ústredných orgánov štátnej správy určených na obnovu sú v tomto roku zaradené tri budovy ministerstva obrany s celkovou podlahovou plochou takmer 5-tisíc štvorcových metrov. Predpokladané náklady na obnovu budov sú 3,7 milióna eur, úspora energie by mala dosiahnuť zhruba 306 kWh na štvorcový meter ročne, pričom financovanie je plánované zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z Plánu obnovy relevantných budov na rok 2023.