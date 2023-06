V priebehu dvoch rokov ubudlo ľudí s úverom

Najčastejšia výška pôžičky je 4-tisíc eur až 40-tisíc eur.

BRATISLAVA. V súčasnosti má pôžičku či úver približne 40 percent ľudí žijúcich na Slovensku. Najčastejšia výška pôžičky je 4-tisíc eur až 40-tisíc eur. Vyjadrilo sa tak 35 percent respondentov.

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Kruk, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných inštitúcií a korporátnych zákazníkov.

Úvery nad 40-tisíc eur majú najmä osoby vo veku 25 až 44 rokov

V porovnaní s podobným prieskumom z roku 2021 sa počet ľudí s pôžičkami a úvermi znížil. Pred dvomi rokmi to bolo viac ako 46 percent respondentov.

Respondenti si požičiavajú peniaze najmä v produktívnom veku. Avšak napríklad vo vekovej skupine nad 65 rokov má úver vo výške 4-tisíc eur až 40-tisíc eur takmer tretina respondentov prieskumu. Je to takmer trikrát viac ako v roku 2021. Pôžičky do 800 eur si berú najmä ľudia vo veku 18 až 24 rokov. Vyjadrilo sa tak 46 percent respondentov.

V roku 2021 malo úver v tomto rozpätí len 35 percent mladých respondentov. Úvery nad 40-tisíc eur majú najmä osoby vo veku 25 až 44 rokov, no pôžičky od 4-tisíc eur do 40-tisíc eur má bezmála 44 percent ľudí vo veku 55 až 64 rokov. V roku 2021 to bolo 16 percent.

Ako skonštatovala generálna riaditeľka spoločnosti Kruk Jaroslava Palendalová, podiel osôb s pôžičkami a úvermi rýchlo rastie s výškou osobných príjmov, resp. príjmov domácnosti.

„Výrazne častejšie sa zadlžujú zamestnanci vo finančných službách, poisťovníctve a zdravotníctve. Pravdepodobne to súvisí s väčšou ochotou a schopnosťou pracovníkov s nadpriemernými príjmami investovať napríklad do vlastného bývania,“ hovorí Palendalová.

Na bývanie aj auto

Ľudia si najčastejšie požičiavajú na bývanie, najmä na výstavbu alebo kúpu domu, či bytu. Vyjadrilo sa tak 39 percent respondentov. K rekonštrukcii obydlia sa priznalo 26 percent opýtaných.

Nasleduje nákup auta s podielom 21 percent, kde prevládajú mladší ľudia, a s pribúdajúcim vekom rastie podiel úverov na bývanie.

Pokiaľ ide o účel pôžičiek, aktuálny prieskum nezistil žiadne významné odchýlky od výsledkov v roku 2021, s výnimkou pôžičiek na úhradu pravidelných účtov, ako sú nájom a energie, kde zaznamenal nárast z piatich percent v roku 2021 na tohoročných deväť percent.

Prieskum zároveň ukázal, že až 64 percent ľudí s pôžičkami má aj nejaké záväzky po splatnosti. Okrem toho nemalú časť úverov, skoro 11 percent, si Slováci berú na splatenie iných dlhov.

Robia to najmä ľudia v seniorskom alebo dôchodkovom veku, ktorí majú spravidla problémy so splácaním svojich záväzkov. Seniori nad 65 rokov si tiež najčastejšie zo všetkých požičiavajú peniaze na pokrytie potrieb iného člena domácnosti.