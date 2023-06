SaS žiada opäť zákonom nariadiť zdravotným poisťovniam ozdravné plány

Nedostatok vlastného imania sa odrazí aj na platobnej schopnosti poisťovne a neplnení obchodno-finančného plánu, upozorňuje SaS.

BRATISLAVA. Novelou zákona o zdravotných poisťovniach sa vlani zrušilo oprávnenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou požadovať od zdravotnej poisťovne predloženie ozdravného plánu, ak je zdravotná poisťovňa v strate.

Rada pre záchranu zdravotníctva, ktorá je poradným orgánom SaS, požaduje túto možnosť do zákona vrátiť. V tlačovej správe to uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Toto rozhodnutie bolo zvláštne a navyše v rozpore s regulatórnou praxou vo finančných inštitúciách, kde výška vlastného imania predstavuje kľúčový parameter pri posudzovaní jej finančného zdravia. Nedostatok vlastného imania sa skôr či neskôr odrazí aj na platobnej schopnosti poisťovne a neplnení obchodno-finančného plánu,“ vysvetlila tímlíderka SaS pre zdravotníctvo Janka Bittó Cigániková.

Podľa člena Rady pre záchranu zdravotníctva a kandidáta SaS na ministra zdravotníctva Tomáša Szalaya sme v súčasnosti v situácii, keď Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vykazuje v dôsledku strát záporné vlastné imanie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok https://domov.sme.sk/c/23161016/v-sas-vznika-rada-pre-zachranu-zdravotnictvapovedu-ju-bitto-ciganikova-a-szalay.html Čítajte

„Vo svete firiem, ktoré sa riadia Obchodným zákonníkom, by už musela vyhlásiť konkurz. Vo svete dohliadaných finančných inštitúcií by musela VšZP už dávno prijať opatrenia na zlepšenie svojho hospodárenia, inak by čelila nútenej správe a odobratiu licencie,“ uviedol Szalay.

Do zákona je preto podľa neho potrebné vrátiť možnosť úradu pre dohľad nariadiť zdravotnej poisťovni predloženie ozdravného plánu.