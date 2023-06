Dodávatelia energií: Na kríze sme sa nenabalili, poslanci tlačia trh opäť k monopolu

Nepresná analýza ÚRSO je podkladom pre neodborné zmeny v zákonoch.

Autorka je predsedníčka Združenia dodávateľov energií.

Médiá v posledných týždňoch zaplavili alarmujúce správy, že odberatelia energií na Slovensku majú vyššie ceny než v zahraničí. Dodávatelia podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) neznižujú ceny tak rýchlo, ako klesajú na burzách.

Znie to ako klasický príbeh o zlých dodávateľoch energií, v skutočnosti je to inak. Ani to však nebráni - na základe jednej analýzy - pripravovať schválenie zásadných noviel zákonov na jednej z posledných schôdzí Národnej rady.

Málo dát, nepresná analýza

ÚRSO vo svojej analýze tvrdí, že na spotovom (dennom) trhu sú teraz ceny nižšie, a preto by dodávatelia mali cenníky znížiť. To, čo znie pre bežného odberateľa logicky, v realite nemusí fungovať.