Francúzsko chce, aby Tesla postavila ďalšiu gigafactory na jeho území

Francúzsky prezident Macron uviedol, že s Muskom sa plánuje stretnúť.

PARÍŽ. Francúzska vláda chce, aby americký výrobca elektrických vozidiel Tesla postavil svoju ďalšiu gigafactory na území Francúzska.

Uviedol to francúzsky minister pre digitálnu transformáciu a telekomunikácie Jean-Noël Barrot, krátko pred ďalším stretnutím francúzskeho prezidenta so šéfom Tesly Elonom Muskom.

"Bolo by skvelé, ak by ďalší závod Tesly bol vo Francúzsku. Investovali sme veľké množstvo úsilia a energie do realizácie takéhoto projektu," povedal Barrot v rozhovore pre americkú spravodajskú stanicu CNBC, pričom dodal, že sa budú usilovať presvedčiť Muska, že Francúzsko je najvhodnejšie na umiestnenie ďalšej gigafactory v Európe.

Prezident Emmanuel Macron v stredu uviedol, že s Muskom sa plánuje stretnúť v piatok 16. júna. Od predchádzajúceho stretnutia tak uplynie iba mesiac. Musk rokoval s Macronom a francúzskym ministrom financií Brunom Le Maireom 15. mája, pričom vtedy povedal, že "je presvedčený, že Tesla v budúcnosti uskutoční vo Francúzsku významnú investíciu". Bližšie informácie však neuviedol.

Francúzsko sa už v minulosti usilovalo presvedčiť Muska, aby aj prvú gigafactory postavila Tesla na jeho území. Šéf Tesly si však nakoniec vybral pre túto investíciu Nemecko.