Štát si ide posvietiť na Airbnb a priváty. Zavedie novú evidenciu hostí

Inšpirácia pre systém eVisitor prišla z Chorvátska, funguje tam už roky.

Vláda Ľudovíta Ódora chce zaviesť digitálny nástroj e-visitor, ktorý má slúžiť na evidenciu hostí hotelov, penziónov, ale aj privátov. Jeho spustenie je síce v krátkom čase nereálne, ale význam presahuje horizont predčasných parlamentných volieb.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa ministerstva dopravy, ktoré bude za projekt zodpovedné, má online evidencia návštevníkov ubytovacích zariadení znižovať sivú ekonomiku v tomto sektore.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Václav Mika: Sme ako Švajčiarsko. Síce s horšími cestami, ale za tretinovú cenu Čítajte

Hoci na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že hotelieri budú proti ďalšej povinnosti namietať, nie je to tak. Iniciatíva prichádza aj od nich. So štátom majú spoločný cieľ, a to kontrolu konkurentov zo sféry súkromných poskytovateľov ubytovania (privátov) a platforiem typu Airbnb.

V článku sa dozviete: V ktorých štátoch už taký systém majú?

Kto všetko bude musieť údaje o turistoch poskytovať?

Bude štát motivovať či sankcionovať poskytovateľov?

Byrokracie by malo ubudnúť

Z pohľadu ubytovateľov má e-visitor znížiť administratívnu záťaž spojenú s evidenciou hostí. Zahraničných návštevníkov musia v súčasnosti hlásiť cudzineckej polícii, domácich zasa Štatistickému úradu a všetkých aj mestám a obciam, ktorým za nich platia poplatok za ubytovanie.

„Dôjde k výraznému zefektívneniu spracovania dát,“ myslí si prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Marek Harbuľák.

Štát si od nového systému sľubuje sprehľadnenie siete poskytovateľov ubytovania a zvýšenie daňových príjmov pre samosprávy.