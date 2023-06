India dováža stále viac ruskej ropy

Objem dovozu ruskej ropy do Indie dosiahol minulý mesiac 1,96 milióna barelov ropy denne.

NAÍ DILLÍ. Do konca súčasného finančného roka Indie by sa ruská ropa mohla na celkovom objeme dovozu suroviny do ázijskej krajiny podieľať takmer tretinou.

Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na vyjadrenia šéfa indickej ropno-plynárenskej spoločnosti ONGC Aruna Kumara Singha pre ruské médiá.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Podiel ruskej ropy, ktorý vo finančnom roku 2021/2022 tvoril z nášho dovozného ropného koša menej než dve percentá, sa medzitým zvýšil zhruba na 20 percent," povedal Singh na Ekonomickom fóre v Petrohrade.

Zároveň dodal, že do konca finančného roka 2023/2024 (začal sa v apríli) by podiel ruskej ropy na celkovom dovoze suroviny do Indie mohol dosiahnuť približne 30 percent.

Po uvalení sankcií západných štátov na Moskvu pre inváziu Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 začali Rusi svoje energetické dodávky zo západných krajín presmerovávať.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rusko poškodzuje exportom lacnej ropy kartel OPEC. Saudi strácajú trpezlivosť Čítajte

Najväčší objem ruskej ropy momentálne nakupujú Čína a India, pričom využívajú nízku cenu komodity.

Dovoz ruskej ropy zo strany Indie, ktorá je tretím najväčším dovozcom ropy na svete, dosiahol v máji rekordnú úroveň. Poukázali na to údaje analytickej spoločnosti Vortexa.

Firma uviedla, že objem dovozu ruskej ropy do Indie dosiahol minulý mesiac 1,96 milióna barelov ropy denne, o 15 percent viac než v apríli.

V samotnom máji sa ruská ropa podieľala na celkovom objeme dovozu ropy do Indie takmer 42 percent. To je najvyšší podiel, aký jedna krajina dosiahla za posledné roky.