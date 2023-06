Boeing očakáva predaj desiatok tisícov lietadiel v nasledujúcich 20 rokoch

Má nastať rozmach nízkonákladových spoločností a záujem o stroje s úzkym trupom.

CHICAGO. Americká spoločnosť Boeing zlepšila odhad globálneho dopytu po nových lietadlách v nasledujúcich 20 rokoch.

Urobila tak rovnaký krok ako pár dní predtým jej európsky konkurent Airbus, pričom v porovnaní s Airbusom je americký výrobca optimistickejší.

Zatiaľ čo Airbus v novej prognóze počíta s tým, že svetové aerolínie budú potrebovať do 20 rokov takmer 41 000 nových lietadiel, Boeing očakáva, že to bude takmer 42 600.

Boeing v nedeľu zverejnil, že letecké spoločnosti budú do roku 2042 potrebovať 42 595 nových lietadiel. Pred rokom očakával, že do 20 rokov nakúpia 41 170 strojov.

Na porovnanie, Airbus uviedol, že do roku 2042 očakáva dopyt po 40 850 nových lietadlách, pričom svoj odhad zlepšil z 39 490 lietadiel uvádzaných pred rokom.

Prevláda záujem o úzke typy strojov

Napriek zlepšeniu odhadu je však prognóza Boeingu stále horšia než v roku 2021, keď do prognózy bol zapracovaný aj dopyt ruských aerolínií.

Vtedy Boeing odhadoval, že svetové aerolínie budú v nasledujúcich dvoch dekádach potrebovať 43 610 nových strojov.

Obidve spoločnosti však zhodne uvádzajú, že najväčší dopyt bude po úzkotrupých lietadlách, teda strojoch s jednou uličkou. Americká spoločnosť odhaduje, že dodávky úzkotrupých lietadiel ako jeho 737 MAX alebo A320neo od Airbusu dosiahnu do roku 2042 celkovo 32 420.

Airbus vo svojej prognóze uviedol, že aerolínie budú na osobnú prepravu potrebovať v budúcich 20 rokoch celkovo 39 930 lietadiel, z toho 80 percent budú predstavovať úzkotrupé lietadlá.

Rozmach nízkonákladových spoločností

Dopyt budú ťahať najmä nízkonákladové letecké spoločnosti, povedal viceprezident Boeingu pre marketing Darren Hulst.

Ako dodal, očakáva sa, že nízkonákladové aerolínie v sledovanom období zvýšia svoje flotily zhruba dvojnásobne.

Boeing zároveň uviedol, že do 20 rokov by malo byť v prevádzke celosvetovo 48 575 lietadiel. To je takmer dvojnásobok v porovnaní s počtom lietadiel v prevádzke minulý rok, keď ich bolo 24 500.

Z uvedených 42 595 strojov, ktoré by výrobcovia mali aerolíniám do roku 2042 podľa Boeingu dodať, by polovica mala slúžiť na výmenu starších lietadiel a polovica na rozšírenie leteckých flotíl.

Airbus odhaduje, že do 20 rokov bude v prevádzke 46 560 lietadiel. Nové dodávky by sa na na expanzii flotíl svetových aerolínií mali podieľať približne 58 percent.

To je mierne zhoršenie odhadu oproti minulému roku, keď Airbus očakával, že pod expanziu flotíl sa podpíše 60 % dodávok nových strojov.